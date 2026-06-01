В единстве с великой страной

Знаковым событием для региона стало одновременное проведение двух масштабных мероприятий в Чебоксарах: открытия выставки восстановленной коллекции Императорского фарфорового завода «Народности России» и концерта в рамках Всероссийского марафона классической музыки «Кантата. Россия».

Идея экспозиции, призванной наглядно продемонстрировать культурное многообразие государства, обретает особую актуальность в Год единства народов России и Год дружбы народов в Чувашии. Историческая коллекция, задуманная императором Николаем II еще в 1907 году к 300-летию дома Романовых, изначально насчитывала 146 фигур. До наших дней в фондах Эрмитажа сохранилось лишь 74 оригинала, что придает восстановленному проекту исключительную ценность. Для жителей региона мероприятие имело особое значение, поскольку впервые в этой уникальной коллекции были представлены фарфоровые фигурки чуваша и чувашки, созданные мастерами знаменитого петербургского предприятия.

Открывая выставку, Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул глубокую символичность мероприятия, отметив, что присутствие национальных образов в коллекции является высшей степенью признания самобытности чувашской культуры в общем культурном коде страны. Руководитель региона выразил уверенность в том, что сила духа жителей великой страны способствует новым историческим победам, и поблагодарил Императорский фарфоровый завод за предоставленную возможность прикоснуться к этому искусству. Глава Чувашии также добавил, что впереди республику и предприятие ждет реализация множества совместных проектов.

Действительно, взаимодействие сторон не ограничивается выставочной деятельностью. Ранее на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве. В его рамках уже разработана лимитированная коллекция чайных сервизов по мотивам Вышитой карты России, где рисунок на 14 чайных парах повторяет традиционные узоры субъектов Приволжского федерального округа, а чайник украшен чувашским национальным орнаментом «к?ск?».

В этот же день Чувашия стала частью Всероссийского марафона классической музыки «Кантата. Россия», охватившего 15 регионов страны. Масштабная акция традиционно проходит в исторических местах, где бережно хранят и передают из поколения в поколение культурные традиции. На Красной площади Чебоксар симфонический оркестр и хор Чувашской государственной академической симфонической капеллы под управлением народного артиста России Мориса Яклашкина исполнили шедевры Чайковского, Прокофьева, Танеева, Свиридова, Глинки, Лядова, Стравинского, Рахманинова и Мусоргского.

Комментируя значение праздника, Олег Николаев акцентировал внимание на том, что в объявленный Год единства народов РФ и Год дружбы народов в Чувашии День России звучит как общий праздник на более чем двухстах языках. Глава региона отметил, что музыка марафона не знает национальных границ, позволяя людям переживать схожие эмоции независимо от происхождения или вероисповедания, и подчеркнул, что только сплоченность делает страну по-настоящему великой, сильной и непобедимой.

Эту мысль поддержал депутат Государственной Думы Анатолий Аксаков. Он констатировал, что, несмотря на попытки зарубежных сил изолировать Россию, ее спортсменов и деятелей искусства, великую русскую культуру и музыку невозможно запретить или закрыть. Парламентарий выразил уверенность, что, опираясь на традиции поколения победителей, Россия уверенно преодолевает любые трудности, а внутреннее единство и вера в собственные силы остаются залогом ее успеха, как в прошлом, так и в настоящем.

Международный фестиваль «Кантата», проводимый с 2021 года, за короткое время зарекомендовал себя как одна из ключевых культурно-просветительских площадок страны. Его высокую значимость неоднократно отмечал Президент России Владимир Путин, делая особый акцент на просветительской миссии и художественном разнообразии программы. Девиз нынешнего года — «Опережая время» — призван отразить способность искусства вдохновлять поколения, формировать новые смыслы и сохранять свою актуальность на десятилетия.

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