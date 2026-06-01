МТС к летнему сезону прокачала сеть в «Ельниковской роще»

Компания «МТС» запустила новые базовые станции на главных улицах Новочебоксарска в Чувашской Республике. Новое покрытие LTE-сети охватило памятник природы республиканского значения — «Ельниковскую рощу».

Специалисты МТС установили новое телеком-оборудование LTE на улицах Винокурова и Советская. Вблизи улицы Советская находится самое посещаемое место горожан — парк культуры и отдыха «Ельниковская роща». Проведенные работы улучшили качество голосовой связи и увеличили скорость мобильного интернета для горожан и гостей города на 30%.

«Ельниковская роща» — единственный лесной массив в пределах города, известный своей дубравой. Отдельные экземпляры дубов достигают 300-летнего возраста. В летний сезон число посетителей парка кратно увеличивается, там можно провести время на аттракционах, погулять по аллея деревянных скульптур, заглянуть в зоопарк. Теперь с улучшенной связью МТС отдыхающие смогут ещё быстрее выходить в интернет, делиться впечатлениями в социальных сетях и загружать фото и видео.

Новое качество связи МТС также охватывает жилые кварталы, новостройки, крупный спортивный комплекс, музей краеведения и истории города, рынок, образовательные учреждения, торговые и медицинские центры. Усиление сети здесь позволит абонентам комфортно пользоваться интернет-сервисами, общаться в мессенджерах, работать и учиться, а автомобилисты смогут пользоваться навигаторами и другими цифровыми сервисами даже в часы пик.