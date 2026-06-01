Проект ученых ЧувГУ по промышленной кибербезопасности отмечен на международном уровне

Автор: Дарья СергееваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Разработку чувашских ученых отметили на международной премии «Гравитация». Фото cap.ru

Обучают нейросеть

Команда ученых из ЧувГУ имени И.Н. Ульянова вернулась из Москвы с наградой. Их проект Anomaly Forge был отмечен в специальной номинации «Лучшее отраслевое решение» на Международной университетской премии «Гравитация».

Разработка специалистов предлагает нестандартный подход к решению главной проблемы промышленной кибербезопасности. Чтобы научить нейросеть распознавать атаку, ей нужны тысячи примеров для обучения. Однако получить такие данные на реальном объекте — например, на работающем нефтезаводе или электростанции — невозможно, не спровоцировав реальную аварию или сбой.

Ключевое преимущество платформы — ее способность к адаптации. Она не использует универсальный шаблон. Вместо этого система анализирует реальные данные с оборудования конкретного предприятия и на их основе выстраивает модель «нормального» поведения. Любое отклонение от этого уникального профиля платформа помечает как потенциальную угрозу, что кардинально повышает точность обнаружения.

Как сообщила руководитель проекта Татьяна Копышева, в состав авторского коллектива вошли старший преподаватель Сергей Иванов (его кандидатская диссертация и легла в основу проекта) и заместитель директора по науке Высшей инженерной школы ЧувГУ Максим Никандров. По словам Копышевой, разработка уже прошла успешную апробацию в лаборатории на оборудовании таких производителей, как GE, Siemens, ABB и «ЭКРА».

Опубликовано: 11 июня 2026 г.


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