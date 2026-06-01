23-24 июня в Чувашии пройдет фестиваль «Родники России»

Не только на главной площади

В рамках празднования Дня Республики состоится XXXIV Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России».

Масштабное событие объединит представителей девяти регионов: Свердловской, Липецкой, Запорожской, Владимирской, Костромской, Ульяновской, Воронежской областей, Удмуртской Республики и Чувашии, города Санкт-Петербурга. Зрителей ждут выступления фольклорных ансамблей, народных хоров, ансамблей песни и танца.

Как сообщает пресс-служба Минкультуры Чувашии, концерты запланированы в Чебоксарском, Красноармейском, Урмарском, Вурнарском округах, городах Новочебоксарск и Канаш. Гала-концерт состоится на Красной площади в Чебоксарах.

Фестиваль «Родники России» пройдет с 23 по 24 июня в рамках проекта Главы Чувашии Олега Николаева «Яркое лето Чувашии» и партийного проекта «Культура малой Родины».