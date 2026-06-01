Лето в движении

В округах республики реализуется этнопроект «Сик! Тух!» (в переводе с чувашского — «Вставай! Выходи!»). За первую неделю июня его участниками стали более трех тысяч человек.

Главная сила этой инициативы — творческие формирования и специалисты клубно-досуговых учреждений республики. Участников программы знакомят со старинными подвижными играми («Колечко» (Çӗрӗпамалла), «Пояса» (Пиҫиххилле), «Лапта» (Лапталла), также проводятся мастер-классы по народным ремеслам.

«Старт этнопроекта «Сик! Тух!» показал, насколько высок сегодня интерес жителей республики к своим корням. Наша главная задача — сделать так, чтобы богатейшее культурное наследие Чувашии не оставалось лишь музейным экспонатом, а жило в повседневности, объединяя поколения. Мы искренне рады, что в первую же неделю лета тысячи детей и взрослых включились в этот живой диалог культур. Клубно-досуговые учреждения проделали колоссальную работу, превратив парки и дворы в центры притяжения, где традиции изучаются через игру, творчество и живое общение», — отметила заместитель директора Республиканского центра народного творчества Валентина Яковлева.

Итогом реализации проекта станет праздник «ЭтноИгры: «Сик! Тух!» в рамках Всероссийской акции «Единый день фольклора», который состоится 17 июля во всех муниципальных округах.