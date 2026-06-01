От фронта — к станку и экзаменам

В конференц-зале кадрового центра «Работа России» было непривычно тихо. На столах — лишь ручки и бланки с заданиями. Ветераны специальной военной операции, вернувшиеся к мирной жизни, замерли в напряженном ожидании. Им предстояло за 30 минут ответить на 20 вопросов по охране труда, правам работников и современным нормам законодательства.

В Чувашии прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в новой номинации «Второй старт». Это стало настоящим испытанием для тех, кто после службы заново строит свою гражданскую карьеру. В ожидании начала участники волновались и, как настоящие спортсмены перед решающим выходом, отказывались от интервью. Исключение сделал лишь один смельчак — Александр Поляков, работающий сварщиком в чебоксарской компании «Элмехпро».

«Рассчитываю только на победу, и настроение сегодня отличное», — с улыбкой сказал бывший военнослужащий. Эта уверенность, по словам молодого человека, — результат пройденного пути и несгибаемой веры в себя. В свое время, будучи в составе штурмовой группы, он получил три награды за освобождение города Артемовска. До контракта Поляков был инженером по ремонту оборудования, а после завершения службы решился на кардинальные перемены. Профессию сварщика он считает сейчас как никогда актуальной и востребованной.

О значимости события рассказала министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова. Она лично присутствовала на экзамене, чтобы оценить знания конкурсантов.

«Мы сегодня видим, что почти половина всех открытых вакансий в республике приходится на рабочие специальности. Конкурс «Второй старт» нацелен на то, чтобы помочь нашим ветеранам боевых действий, которые вернулись в мирную жизнь, найти себя и свое призвание. Зачастую они возвращаются на те же рабочие места, с которых уходили на передовую. Но в ряде случаев люди решаются на открытие собственного дела. И здесь огромную поддержку оказывает механизм социального контракта: ветераны имеют возможность получить до 350 тысяч рублей на запуск своего бизнеса», — рассказала Алена Геннадьевна. По словам министра, многое зависит от атмосферы в коллективе. Там, где поддерживают ребят, период адаптации к гражданским условиям проходит гораздо легче и быстрее. Работа начинает приносить им удовольствие, потому что они нашли свое призвание.

Теоретический тест был лишь частью большого испытания. Заочный тур стартовал еще 5 июня, когда конкурсная комиссия просматривала пятиминутные видеопрезентации на тему «Фотография моего лучшего рабочего дня». В своих роликах ветераны без прикрас показали изнутри свои новые трудовые будни на предприятиях республики. Увидеть работы смогли и все присутствующие в зале. Один из самых динамичных и запоминающихся роликов снял Денис Михайлов. Он работает водителем в пожарной части № 43 в Ядрине. Выбор службы в МЧС был для него не случаен: на фронте ему приходилось много участвовать в тушении возгораний.

В шаге от экзаменационных столов за участников крепко держали кулаки их близкие. Пришла поддержать мужа и Анастасия Узюкина. Ее супруг, Александр, вернулся на свою прежнюю должность сварщика 5-го разряда в компанию «Элтера». «Все можно сварить и склеить», — профессионально рассуждает он. Адаптироваться к мирной жизни помогает не только любимая работа, но и активная поддержка супруги и двух дочек: Миланы и Ульяны.

По итогам всех испытаний судейская коллегия определила тройку лучших. Третье место занял Александр Узюкин. Он получил сертификат на сумму 40 тыс. рублей. На вторую строчку поднялся Александр Матросов — ему достался сертификат на 60 тыс. рублей.

Победителем регионального этапа стал Александр Поляков. Он завоевал не только сертификат на 100 тыс. рублей, но и право представить Чувашию на федеральном финале конкурса «Лучший по профессии», который состоится 1 октября в Самаре. Там лучший специалист страны сможет побороться за главный приз — 1 млн рублей.