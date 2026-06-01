Состоялся личный прием граждан Главой Чувашии Олегом Николаевым

К руководителю региона обратились жители Яльчикского, Канашского, Порецкого и Красночетайского муниципальных округов. Ключевыми темами диалога стали вопросы инфраструктурного развития.

Первым на прием обратился житель деревни Малая Ерыкла Александр Павлов, поднявший проблему разрушения дорог. Он попросил содействия в укреплении насыпи и замене водопропускной трубы на участке автодороги «Комсомольское — Яльчики — Буинск». Олег Николаев заверил заявителя, что ситуация находится на контроле. По словам Главы региона, администрация округа уже провела необходимые обследования. После подготовки сметной документации будет заключен контракт на сумму свыше 1,24 млн рублей, а все работы планируется завершить до конца сентября 2026 года.

Острые социальные проблемы подняла кадастровый инженер и многодетная мать из села Шихазаны Ольга Никитина. Она доложила руководству республики о критической ситуации с водоснабжением на улице Чапаева, где отсутствует магистральный водопровод. Местные жители вынуждены пользоваться колодцами, которые пересыхают летом и промерзают зимой, а качество воды не соответствует нормам из-за многократно выявленного превышения содержания железа и щелочи. Олег Николаев сообщил, что проблема будет решена в рамках госпрограммы модернизации ЖКХ. На строительство централизованного водопровода выделено 5,5 млн рублей, и подача воды ожидается уже предстоящей зимой.

Кроме того, Ольга Никитина обозначила острую нехватку детских площадок в селе. Глава республики порекомендовал ей сформировать инициативную группу и подать заявку в рамках проекта «Ниме — Народный бюджет», отметив высокие шансы на реализацию планов в следующем году.

Масштабного обновления требует и спортивная инфраструктура. Директор Порецкой школы Иван Кудявнин, руководящий учреждением более двух десятилетий, рассказал о плачевном состоянии пришкольной площадки и территории у ФОКа «Дельфин». Он отметил, что существующее покрытие не отвечает современным требованиям и не имеет специального оснащения, из-за чего страдают не только ученики, но и воспитанники спортшколы. Педагоги и родители неоднократно поднимали этот вопрос, с сожалением сравнивая сельские условия с городскими аналогами XXI века.

Олег Николаев предложил нестандартный подход к решению проблемы. Поскольку капитальный ремонт самой школы запланирован на 2028 год, руководитель региона поручил рассмотреть возможность предварительного благоустройства прилегающей территории. По словам Олега Николаева, при успешном согласовании такого формата работ современная спортивная зона может появиться у школы уже в следующем году, после чего учреждение войдет в программу комплексного капремонта.

Завершился прием обращением старосты деревни Горбатовка Красночетайского округа Ольги Ипатовой. Она попросила ускорить газификацию населенного пункта. Олег Николаев успокоил заявительницу, напомнив, что деревня уже включена в региональную программу на 2025–2026 годы. В четвертом квартале текущего года планируется завершить строительство газопроводов высокого и низкого давления, а также установку газорегуляторного пункта.

Не менее значимой оказалась и проблема транспортного сообщения с местным кладбищем, добраться до которого сейчас можно только по временной переправе через реку. Глава Чувашии признал исключительную важность вопроса. Он пообещал провести переговоры с руководством муниципалитета для поиска решения, уточнив, что на первоначальном этапе дорога будет грунтовой, однако это позволит закрыть острую потребность жителей и дать старт дальнейшему развитию инфраструктуры.