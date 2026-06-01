Супруги и ангелы, спасение и любовь

Чувашский драматический театр порадовал зрителей двумя яркими премьерами

Есть ли разница между мужской и женской режиссурой? Этот вопрос, издавна волнующий театроведов, искусствоведов и критиков, по сей день не имеет однозначного ответа. Кто-то трактует сценический продукт как универсальное во всех смыслах явление и считает подобное разделение ложным и неоправданным. Другие утверждают, что различия есть, и говорить о них важно и нужно. Так это или нет, захотелось рассмотреть на примере двух новых постановок, пополнивших репертуар Чувашского академического драматического театра имени Константина Иванова под занавес сезона.

В мае чебоксарцы увидели пьесу Алены Филипповой «Мӑшӑр тени — мӗн тени?» (Супруги) — забористую комедию с элементами ситкома, скетча и музыкального ревю, где артисты только и успевают, что петь, танцевать и смеяться, «выныривая» из одного забавного положения и «ныряя» в другое. Что касается жанровой составляющей, здесь нет ничего неожиданного, на национальной сцене и раньше активно работали с аналогичным материалом. Тут и «Кай, кай Ивана» (Выйди, выйди за Ивана), и «Праски инке хĕр парать» (Тетушка Праски дочку выдает), и «Праски кинеми манукне авлантарать» (Бабушка Праски внука женит), и «Çимӗк каçӗ» (В ночь перед Троицей),не говоря уже о таких откровенно мюзикловых спектаклях, как «Пихампар чунĕ манра» (Во мне душа Пихампара) и «Уйрӑлу каçӗ» (Вечер расставания). Все они пользовались высоким спросом у публики, подтверждая синтетичность природы театра и позволяя актерам пускать в ход весь спектр своих исполнительских возможностей

А вот в плане постановочного решения сработал фактор внезапности: неужели вся эта круговерть хохм и шуток — дело рук Бориса Манджиева, того самого, который ставил в Чебоксарах «Короля Лира», «Нарспи» и еще около десятка серьезных «вещей»? Хорошо знакомый нашим театралам режиссер из Элисты, известный своей склонностью к философским размышлениям и предпочитающий воспитывать публику, нежели развлекать, решил кардинально изменить траекторию полета и показать себя в новом амплуа. Задача выпала непростая: несмотря на кажущуюся легковесность и незамысловатость, комедия — довольно каверзный в сценическом отношении жанр, и обращаться с ним должным образом умеют единицы. Удался ли приглашенному мастеру этот аттракцион юмора, иронии и веселья, рассудит зритель, но то, что в контексте его личной режиссерской истории премьера стала событием, — однозначно.

В июне обрела сценическое воплощение мелодрама Владислава Николаева «Ҫӑлӑнӑҫ — юратура» (Спасение в любви), которая также имеет подзаголовок «777 пирӗшти» (777 ангелов) и поставлена народной артисткой Чувашии Наталией Сергеевой. Ее путь в режиссуре— это тоже поиск, но более сдержанный,осторожный, преимущественно в пределах одной жанровой сферы. Из раза в раз она пытается исследовать логику человеческих отношений и психологию отдельно взятой личности, примеряя на своих героев бесчисленные характеры, ситуации и модели поведения. Частное для нее всегда важнее общего, субъективность преобладает над объективностью, химия чувств — над физикой фактических действий. Поэтому каждый спектакль режиссера превращается в нечто глубоко индивидуальное, интимное и сокровенное, вызывая у публики неподдельный эмоциональный отклик и заставляя смотреть на персонажей и все, что с ними происходит, сквозь призму тонкого личностного восприятия. Новая постановка, созданная ею в тандеме с художником Светланой Зверевой и композитором Лолитой Чекушкиной, не стала исключением.

Между тем

Чувашский академический драматический театр имени Константина Иванова принимает участие в XXVIII Международном фестивале античного искусства «Боспорские агоны», который проходит в эти дни в Керчи — одном из древнейших городов не только Крыма, но и всей России, расположенном на земле античного Боспорского царства. Грандиозный праздник истории и культуры (в Древней Греции агонами называли музыкальные, театральные и поэтические состязания) проводится с 1999 года с целью творческого взаимообмена с дружественными народами ближнего и дальнего зарубежья. Отрадно, что теперь на фестивальной карте есть и наша республика. Сегодня вечером артисты из Чувашии покажут крымчанам драму «Хуркайaк cулe» (Материнское поле), поставленную Борисом Манджиевым по повести Чингиза Айтматова.

Фото с сайта Чувашского драмтеатра