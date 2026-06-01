13 июня в Центральной городской больнице Чебоксар пройдет день открытых дверей

На прием — без записи

В ближайшую субботу в Центральной городской больнице в Чебоксарах, по проспекту Ленина, 47, состоится акция «День открытых дверей».

Медики приглашают проверить свое здоровье всех желающих, в том числе и не прикрепленных к больнице. Кроме того, в этот день диспансеризацию в формате «зеленого коридора» могут пройти участники специальной военной операции и члены их семей. Предварительная запись не требуется, с собой необходимо взять только паспорт, полис ОМС и подойти в регистратуру. Время работы медучреждения: с 8.00 до 13.00.

«Наши пациенты признаются, что День открытых дверей в выходные — это самый удобный формат проверки здоровья, когда не нужно отпрашиваться с работы и на обследование можно привести своих близких. Важно отметить, что неотъемлемой частью диспансеризации являются не только анализы и диагностические процедуры, но и рекомендации наших специалистов по правильному питанию, отказу от вредных привычек и активному образу жизни», — отмечает главный врач Центральной городской больницы Татьяна Маркелова.

Содействие обеспечению доступности первичного звена здравоохранения — приоритетное направление партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» и национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».