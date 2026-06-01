Урологи Республиканской клинической больницы внедряют малоинвазивные методики

Здесь успешно развивается ретроперитонеальная хирургия.

С начала 2026 года в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» медики провели уже девять подобных высокотехнологичных операций. Как рассказал заведующий урологическим отделением Юрий Иливанов, ретроперитонеоскопический доступ — один из способов лечения различных заболеваний мочевыводящей системы, таких как кисты, камни почек, новообразования. Отличительная черта методики в том, что врачи входят в забрюшинное пространство через небольшие проколы. Это позволяет уменьшить боль и время пребывания в больнице, а главное — быстрее восстановиться.

«У пациента не остается шрамов, в отличие от операций, когда вскрывается брюшина, — подчеркнул Юрий Дмитриевич. — При определенных локализациях патологического процесса в почках, лоханке или по ходу мочеточника этот метод оправдан и весьма эффективен. Это новый виток развития урологической службы республики».