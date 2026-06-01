Напомнить детям о правилах

С начала года более 8700 юных жителей Чувашии были доставлены по линии скорой медицинской помощи в Республиканскую детскую клиническую больницу: из них 63 — после дорожно-транспортных происшествий и шесть — в результате падения с высоты.

Для главного врача Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Ольги Краузе навестить ребят в палатах — ответственная миссия. Она искренне переживает за каждого юного пациента.

«Скорая помощь — это первая ступень в долгой борьбе за здоровье. Именно бригада становится свидетелем самых критических моментов, принимая жизненно важные решения в условиях ограниченного времени, чтобы успеть довезти ребенка до больницы», — говорит Ольга Вячеславовна.

Недавний визит в отделение травматологии и ортопедии детской больницы был призван не только оценить состояние ребят, но и оказать им моральную поддержку. Ольга Вячеславовна привезла фрукты и поздравила с прошедшим Международным днем защиты детей. «Навестила пациентку отделения анестезиологии-реанимации, упавшую с высоты шестого этажа, — поделилась Ольга Краузе. — Хочу выразить благодарность врачам и всему медицинскому персоналу, которым удалось спасти девочку. И хотя путь восстановления долгий, коллеги заверили, что она будет в скором времени не только ходить, но и танцевать. Узнала, что девочка хочет стать врачом — ее очень впечатлила работа наших специалистов. Договорились вместе посетить с экскурсией Чебоксарский медицинский колледж».

Наступили летние каникулы — время, требующее особого внимания взрослых к детям. Доктора призывают родителей регулярно проводить со школьниками беседы о правилах безопасного поведения. Это поможет уберечь их от травм и несчастных случаев.

Повышение качества и доступности медицинской помощи — приоритетные направления партийного проекта Единой России «Здоровое будущее» и национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».