Гиревики Чувашии поднялись на пьедестал чемпионата России

А самбисты и тяжелоатлеты — первенств страны

Велоспорт. Сборная Чувашии показала отличные результаты на Всероссийских соревнованиях в дисциплине «маунтинбайк-кросс-кантри» в Суздале. В группе девушек 15-16 лет Евгения Адушева стала победительницей, а Амелия Аркадьева финишировала второй. У юношей в аналогичной возрастной группе Глеб Фомин завоевал «серебро». Среди юношей 13-14 лет Иван Семенов выиграл заезд с более чем 4-минутным отрывом от ближайшего преследователя.

Гиревой спорт. Гиревики республики взяли три медали на чемпионате России в Новосибирске. В весовой категории до 78 кг Алексей Иванов выиграл золотую награду в рывке с результатом 201 подъем, а Радиф Алексеев замкнул пьедестал почета, сделав 188 повторений. В весе до 68 кг Анатолий Узюкин стал вторым в толчке, выполнив 115 попыток.

Самбо. Воспитанники спортшколы олимпийского резерва № 10 имени А.И. Трофимова завоевали две медали первенства России среди юношей и девушек 12-14 лет в Уфе. Иван Николаев занял второе место в весовой категории до 46 кг, а Лада Орлова оказалась третьей в весе свыше 65 кг.

Тяжелая атлетика. Спортсмены республики собрали солидный медальный улов по итогам первенства России среди юниоров до 23 лет в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ). В весе до 81 кг у девушек воспитанница спортшколы имени В.С. Соколова Алана Скрипко стала трехкратным серебряным призером. В рывке представительница республики подняла штангу весом 95 кг, в толчке — 124 кг, а по сумме двоеборья набрала 219 кг. В этой же весовой категории у юниоров представитель спортшколы олимпийского резерва № 3 Тамерлан Гулиев взял три «золота», показав в рывке 142 кг, в толчке — 172 кг, а общая сумма двоеборья составила 314 кг. Кроме того, медали различного достоинства завоевали Никита Вагин, Ислам Шердиев и Михаил Данченко.