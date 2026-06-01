Бассейн спортшколы «Спартак» преобразится

В спортшколе «Спартак» начался капитальный ремонт плавательного бассейна и системы водоподготовки.

Работы на объекте стартовали 1 июня и продлятся 60 календарных дней. Подрядчик — ООО «Центр-Строй». Как сообщил мэр Чебоксар Станислав Трофимов в своих социальных сетях, в чаше бассейна заменят изношенное покрытие на современную ПВХ-мембрану, обустроят грязевой лоток по торцу, смонтируют новые донные сливы, форсунки и переливные решетки.

В свою очередь, система водоподготовки преобразится благодаря обновлению запорной арматуры (задвижек и кранов), установке нового насоса, современного оборудования для обеззараживания воды, а также капиллярных трубок подачи химических реагентов.