Бассейн спортшколы «Спартак» преобразится

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Предположительно, этим летом обновленный бассейн примет первых посетителей. Фото cap.ru

В спортшколе «Спартак» начался капитальный ремонт плавательного бассейна и системы водоподготовки.

Работы на объекте стартовали 1 июня и продлятся 60 календарных дней. Подрядчик — ООО «Центр-Строй». Как сообщил мэр Чебоксар Станислав Трофимов в своих социальных сетях, в чаше бассейна заменят изношенное покрытие на современную ПВХ-мембрану, обустроят грязевой лоток по торцу, смонтируют новые донные сливы, форсунки и переливные решетки.

В свою очередь, система водоподготовки преобразится благодаря обновлению запорной арматуры (задвижек и кранов), установке нового насоса, современного оборудования для обеззараживания воды, а также капиллярных трубок подачи химических реагентов.

Опубликовано: 11 июня 2026 г.


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