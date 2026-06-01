Республика принимает первых чемпионов мира

А в сентябре их приедет еще больше

Чувашия готовится к проведению двух крупных стартов по летнему биатлону. На лыжероллерной трассе, открытой в прошлом году, c 20 по 24 августа запланировано первенство Приволжского федерального округа среди спортсменов 15-16 лет и 17-18 лет. А уже в сентябре в Чебоксарах соберутся лучшие атлеты страны для сражения за награды чемпионата России.

В интервью корреспонденту «СЧ» руководитель федерации биатлона Чувашии Алексей Петров сообщил, что проведение окружного турнира станет контрольным тестом для проверки стадиона и работы всех служб комплекса перед главным событием летнего сезона.

Конечно, стартовала подготовка к новым соревнованиям. Биатлонисты сборной Чувашии уже провели первый тренировочный сбор, а на этой неделе стартовал второй. Кроме того, в Чебоксары для ознакомления с трассой приезжают делегации из других регионов России. Так, первые занятия успела провести группа спортсменов из Москвы. Недавно прибыла сборная Башкортостана. Среди участников — чемпион мира, победитель и призер этапов Кубка мира Антон Бабиков, который вошел в состав национальной команды, но находится на самоподготовке.

Кстати, команда Чувашии пополнилась новыми атлетами. По словам Алексея Петрова, за республику будут выступать спортсмены в разных возрастных группах, которые ранее представляли Челябинскую и Тюменскую области, Пермский край и Республику Коми.

«У нас есть перспектива для хороших результатов практически в каждом возрасте — от юношей до взрослых. В следующем сезоне мы нацелены попасть в топ-15 регионов страны, — заявил Алексей Петров. — В зимнем сезоне наши спортсмены обязательно будут выезжать на все соревнования, проводимые в рамках единого календарного плана, в том числе этапы Кубка России, чемпионат страны».