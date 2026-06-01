Гнездовой дозор

Начало лета на Яльчикском участке заповедника «Присурский» выдалось на редкость громким. Местный пруд заполнил оглушительный хор лягушек и жаб, перекрывший даже птичьи голоса.

Прямо у воды ведущий научный сотрудник Олег Глушенков застал самый разгар брачного сезона. Местные обитатели повели себя по-разному. Озерные лягушки оказались пугливыми: при первой же попытке рассмотреть их поближе они дружно нырнули на глубину и сорвали фотосессию. А вот зеленые жабы специалиста словно не замечали. Самцы громко пели, раздувая горловые резонаторы, а самки подплывали к ним вплотную. Жабы так увлеклись, что позволили биологу спокойно снять их на камеру.

Совсем другие, скрытные заботы обнаружились в лесопосадке. Посреди дня там показалось лисье семейство: мать переводила подросший выводок к открытым полям. Хищница не ожидала встретить человека и буквально рявкнула на всю округу. Малыши тут же бросились врассыпную и скрылись в подземных лабиринтах. Лисица же принялась демонстративно уходить в противоположную от норы сторону, издавая жалобные стонущие звуки. Так мать уводила человека подальше от норы, а лисята затаились намертво — до конца встречи никто из них так и не высунулся наружу.

А вот лебеди в глубине балки выбрали режим абсолютной тишины. Пока самка высиживала яйца, самец караулил территорию у дальнего берега. Со склона биологу удалось подсмотреть редкий момент — смену постов. Стоило одной птице сойти в воду на кормежку, как партнер тут же занял ее место на краю гнезда, закрывая собой будущую кладку.

Не менее интересную встречу зафиксировала инспектор Анастасия Коваль. В лесу она наткнулась на трехнедельного слетка ушастой совы. Пушистый птенец уже вовсю изучает мир. Совята рано уходят из гнезд из-за тесноты: они перебираются на ветки, цепляясь лапами и клювом. Родители будут кормить «ушастика» еще месяц, пока тот не встанет на крыло. Кстати, знаменитые совиные «ушки» к слуху отношения не имеют — это просто перья.

Всего на охраняемой территории живут восемь видов сов. Многие из них на особом счету. Филин занесен в Красные книги России и Чувашии, а мохноногий сыч, воробьиный сычик и серая неясыть — в республиканскую. Также здесь встречаются болотная, ястребиная, ушастая совы и длиннохвостая неясыть.

Птенец ушастой совы попал в объектив Анастасии Коваль. Фото vk.com/gpz_prisursk