Дорога в Яльчикском округе открылась с опережением графика

В Яльчикском муниципальном округе открылось движение на обновленном участке дороги «Комсомольское — Яльчики — Буинск».

Ремонт в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» проводился в два этапа. В 2025 году в нормативное состояние привели участок протяженностью 9,4 км. В 2026-м работы продолжились на отрезке от села Апанасово-Темяши до границы с Республикой Татарстан (3,8 км). Работы выполнены с опережением графика.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Максим Петров, региональный координатор партпроекта «Единой России» «Безопасные дороги», отметил системный подход к реализации задачи. «На самом деле, с 2022 года мы планово приводили в нормативное состояние эту автомобильную дорогу. В прошлом году на встрече с Главой республики жители Яльчикского муниципального округа обратились с просьбой отремонтировать второй десятикилометровый участок, что было сделано, и мы выполнили поручение Олега Алексеевича. А в этом году уже Сергей Геннадьевич Артамонов поставил перед нами задачу отремонтировать участок дороги от села Яльчики до границы с Республикой Татарстан, как входные, подъездные «ворота» в нашу республику со стороны наших соседей — Республики Татарстан», — сказал Максим Петров.

Открытие движения прошло в торжественной обстановке, на праздник были приглашены местные жители. От имени односельчан слова благодарности выразила жительница деревни Новое Байдеряково Галина Московская: «Спасибо Главе Чувашской Республики и Правительству региона за то, что приняли положительное решение и отремонтировали дорогу. Дорога была очень нам нужна. Спасибо за то, что услышали нашу просьбу и нашли ресурсы для того, чтобы реализовать этот проект».