В Чувашии проверили вывоз мусора и старые полигоны

Закрытие Пихтулинской свалки, где за годы эксплуатации накопилось 7,5 млн куб. м отходов, дало возможность активно развиваться новым микрорайонам Чебоксар и Новочебоксарска. Мусор больше не горит, едкий дым не распространяется по всей округе.

Территория была рекультивирована. И сегодня она представляет собой многослойный «саркофаг» из геомембраны, глины и дренажа, где свалочный газ очищается, а фильтрат не отравляет грунтовые воды и местный пруд. Решается вопрос рекультивации и бывшей свалки у деревни Конар Цивильского округа.

«Этот полигон закрыт благодаря вводу в эксплуатацию Канашского мусоросортировочного комплекса в рамках партпроекта «Чистая страна», — прокомментировал ситуацию министр природных ресурсов и экологии Чувашии Эмир Бедертдинов. — Сегодня жалоб от местных жителей не поступает. Это и есть реальный результат национального проекта «Экологическое благополучие».

Тема обсуждалась в ходе рейда, организованного Минприроды. Первой точкой маршрута, кстати, стала одна из проблемных контейнерных площадок в Чебоксарах. Было отмечено, что горожане жалуются на регионального оператора «Ситиматик». С начала года количество официальных обращений в соцсетях выросло в разы. «Если в межсезонье трудности проезда еще можно было понять, то сейчас, при нормальной погоде, отговорки недопустимы. При повторных нарушениях будет поставлен вопрос о расторжении соглашения с регоператором. Спрос будет жестким», — заявил министр.

В Канаше проверяющие посетили вышеупомянутый мусоросортировочный комплекс. Объект начал работать несколько месяцев назад, что позволило увеличить объем сортировки ТКО еще на 10%. До конца года планируется запустить еще две станции — в Батыревском и Моргаушском округах.

«По поручению Главы республики Олега Николаева мы сформировали программу экономики замкнутого цикла. К 2030 году планируем перерабатывать не менее 25% строительных, промышленных и сельскохозяйственных отходов», — отметил Эмир Бедертдинов, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Чистая страна».

Фото minpriroda.cap.ru