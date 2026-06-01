Олег Николаев, Глава Чувашии:

«Вчера наш регион подвергся вражеской ракетной атаке. После случившегося провел оперативный штаб с участием силовых ведомств и членов Правительства. Обсудили скорейшую ликвидацию последствий происшествия. В результате двух прилетов повреждены жилые дома, административные и социальные объекты. С самого утра на местах работают экстренные службы — они действуют слаженно, обследуют каждое здание и фиксируют повреждения для дальнейшего восстановления. Ни один человек не останется один на один со своей бедой. Слава Богу, обошлось без жертв. Сейчас наша главная задача — помочь пострадавшим. Один человек остается в больнице, его состояние стабильное, врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Угроз здоровью населения в районе происшествия нет. Я поручил обеспечить круглосуточный мониторинг ситуации до полного завершения восстановительных работ. Весь процесс держу на личном контроле».