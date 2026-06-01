12 июня — День России

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем России!

Уже несколько десятилетий страна ведет отсчет новой истории, в которой суверенитет государства, его демократические ценности стали основой существования многомиллионного народа.

Гражданские свободы и верховенство закона, о которых говорит Президент Владимир Путин, приобретают в наши дни особый смысл. Человек, благополучие его семьи и уверенность в завтрашнем дне — вот что стоит в центре государственной политики. Величие Отечества измеряется в простых и самых важных вещах: в семьях, где растут счастливые дети, в памяти и уважении к старшим, в готовности прийти на помощь и в честном труде.

Чувашия — неотъемлемая, яркая и самобытная часть России. Наш край издавна называют землей ста тысяч песен и ста тысяч вышивок. Уникальное творческое наследие и его современное воплощение органично вписываются в единый культурный код многонациональной страны.

Символично, что в Год единства народов России Чувашия объявила Год дружбы народов. И наш голос звучит в унисон со всей страной. Мы живем в непростое, но судьбоносное время. Мы являемся наследниками поколения победителей и созидателей. Пусть этот день еще раз напомнит нам, что мы — часть сильного государства с тысячелетней историей и богатейшей культурой.

Желаю всем россиянам крепкого здоровья, мира и благополучия! Пусть наши дети растут в стране, которая дает им возможность смело мечтать и достигать любых высот. Пусть процветает наша родная республика и крепнет наша Великая Держава!

Олег Николаев, Глава Чувашской Республики

Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем России!

Мы получили в наследство от наших предков великую страну. В суете будней мы подчас не вспоминаем о том, какое это сокровище.

Но сегодня тот день, когда надо на минуту остановиться. Представить себя на борту космического корабля, чтобы увидеть всю Россию одним взглядом, осознать ее масштабы.

Подумать о том, что Россия — наш большой общий дом, а любимая Чувашия — это негасимый свет в одном из его окон.

Этот день нам дан для того, чтобы всем сердцем ощутить неразрывность исторического пути нашей страны. Прикоснуться ладонями к родной земле, где наши корни. Вспомнить, что за нашими плечами — трудный и героический путь десятков предшествующих поколений. Это наша опора.

И сейчас как никогда наша сила — в сплоченности. А она держится на незыблемых ценностях правды и справедливости, честного служения Отечеству.

Вместе мы обязательно преодолеем брошенные нам вызовы и будем достойны памяти наших героических предков.

Желаю всем новых свершений во имя процветания России! Здоровья вам и вашим близким.

Анатолий Аксаков, депутат Государственной Думы Российской Федерации

Дорогие соотечественники!

От имени Государственного Совета Чувашской Республики и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем России!

В этот день мы с гордостью осознаем себя частью великой страны с богатой историей и уникальным многонациональным наследием.

Сегодня как никогда важны единство, сплоченность и общая ответственность за будущее Родины. Защита ее суверенитета, приумножение национального достояния и сохранение традиционных духовных ценностей – наш общий долг и залог процветания следующих поколений.

Чувашия вносит свой вклад в общее дело: трудом, талантами, культурным богатством и многовековыми традициями.

Пусть любовь к Отечеству вдохновляет на новые свершения во имя сильной и независимой державы.

Желаю всем крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.

Леонид Черкесов, Председатель Государственного Совета Чувашской Республики

Уважаемые жители Чувашской Республики!

От всей души поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник наполнен особой гордостью за нашу великую Родину, ее богатую историю и уникальное культурное наследие.

2026 год — Год единства народов России и Год дружбы народов Чувашии. Для нашей республики это особенно значимо: Чувашия всегда была и остается территорией дружбы, добрососедства и взаимного уважения. В мире и согласии здесь веками живут и трудятся представители более 120 национальностей. И это наше общее достояние, наша сила.

Такое единство, братское отношение друг к другу мы обязаны не только сохранить, но и приумножить. Именно эти цели ставит перед собой партия «Единая Россия».

Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия в каждом доме, тепла и заботы близких. Пусть в Чувашии всегда царит атмосфера добра, согласия и созидания. С праздником — с Днем единой и сильной России!

С уважением, Николай Малов, депутат Государственного Совета Чувашской Республики