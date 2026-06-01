Чувашия продолжает поддерживать Бердянский округ

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Чувашия восстанавливает водоснабжение в четырех населенных пунктах на подшефной территории. Бригада предприятия «Биологические очистные сооружения» регионального Минстроя устраняет аварии и неисправности. В частности, специалисты ремонтировали скважинные насосы, заменяли муфты, нейтрализовали прорывы на стыках. Теперь вода без перебоев подается жителям сел Деревецкое, Бердянское, Роза и Шелковое.

Опубликовано: 11 июня 2026 г.


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