Чувашия продолжает поддерживать Бердянский округ

Чувашия восстанавливает водоснабжение в четырех населенных пунктах на подшефной территории. Бригада предприятия «Биологические очистные сооружения» регионального Минстроя устраняет аварии и неисправности. В частности, специалисты ремонтировали скважинные насосы, заменяли муфты, нейтрализовали прорывы на стыках. Теперь вода без перебоев подается жителям сел Деревецкое, Бердянское, Роза и Шелковое.