Чувашия продолжает поддерживать Бердянский округ

Чувашия восстанавливает водоснабжение в четырех населенных пунктах на подшефной территории. Бригада предприятия «Биологические очистные сооружения» регионального Минстроя устраняет аварии и неисправности. В частности, специалисты ремонтировали скважинные насосы, заменяли муфты, нейтрализовали прорывы на стыках. Теперь вода без перебоев подается жителям сел Деревецкое, Бердянское, Роза и Шелковое.
Опубликовано: 11 июня 2026 г.
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