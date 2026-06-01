Юные патриоты прошли испытания

В Цивильске состоялась Спартакиада молодежи допризывного возраста. Участниками соревнований стали почти сто юношей и девушек 14–17 лет из округов республики и города Новочебоксарска.

Ребята соревновались в нескольких дисциплинах: строевой подготовке, стрельбе из пневматической винтовки, разборке и сборке автомата Калашникова, метании гранаты, беге на 60 и 2000 м, прыжках в длину, подтягивании и подъеме туловища.

«Серебро» взяла Цивильская средняя школа имени М.В. Силантьева. «Бронза» досталась Юськасинской средней школе Моргаушского округа. Чувашию в финале Спартакиады молодежи допризывного возраста, который пройдет с 1 по 10 июля в Волгоградской области, представит Траковская средняя школа Красноармейского округа. Именно эта команда одержала победу.