Остановка общественного транспорта «Дом торговли» в Чебоксарах переехала

Учли все нюансы

Пешеходный переход стал ближе к перекрестку, что повысит удобство и безопасность для пешеходов. Заездной карман на улице Карла Маркса для автобусов и троллейбусов обустроен на расстоянии 70 м от стоп-линии перекрестка. Это техническое решение позволит снизить вероятность конфликтных ситуаций между общественным транспортом и потоком автомобилей. Для улучшения обзора для водителей территория была расчищена от древесно-кустарниковой растительности. В рамках благоустройства на месте работ высажено 10 лип и три ели. В пресс-службе администрации города также отмечают, что проект реализован за счет средств строительной организации, без привлечения муниципального бюджета.