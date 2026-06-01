Зерновые занимают больше половины посевов

А ряд округов начал кормозаготовительную работу

Аграрии республики приближаются к завершению весенней посевной кампании. По состоянию на начало июня сельскохозяйственные предприятия и фермеры региона освоили уже порядка 247,4 тыс. гектаров, что позволяет говорить о выполнении основного объема запланированных работ. Яровой сев зерновых и зернобобовых культур перешел экватор, превысив отметку в 83%.

Об итогах весенних полевых работ на традиционном еженедельном совещании при Главе Чувашии Олеге Николаеве доложила исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Ольга Кудрявцева. Она обозначила муниципалитеты-лидеры, которые задают высокий темп работ и обеспечивают продовольственную безопасность региона. В число передовиков вошли Шумерлинский округ, уже перевыполнивший плановые показатели (более 100%), а также Яльчикский, Батыревский, Мариинско-Посадский, Цивильский и Комсомольский округа.

Резюмируя доклад, Олег Николаев дал высокую оценку работе глав муниципалитетов, отметив, что они полностью контролируют ситуацию. При этом руководитель региона подчеркнул, что профильный министерский блок готов оперативно мобилизовать дополнительные ресурсы для помощи тем округам, которые в этом нуждаются. Глава Чувашии поставил задачу завершить основные посевные мероприятия на текущей неделе и обеспечить контроль над ходом агроработ на всех уровнях.

Отдельное внимание на совещании было уделено ситуации в агрохолдинге «КиПиАй», который оказался в числе аутсайдеров и вызвал обеспокоенность властей. Демонстрируя устойчивую тенденцию к сокращению посевных площадей, предприятие продолжает снижать темпы. Если в 2025 году компания обработала в Алатырском и Порецком округах 16,4 тыс. гектаров, что уже тогда составляло лишь 60% от уровня 2024 года, то текущие показатели выглядят еще скромнее.

По состоянию на 7 июня яровой сев в «КиПиАй» составил всего 14% от прошлогоднего объема. Примечательно, что дефицита ресурсов компания не испытывает, на складах имеется достаточный запас семян подсолнечника для освоения 7 тыс. гектаров. Олег Николаев констатировал, что деятельность данного агрохолдинга находится в зоне особого контроля Правительства республики.

Несмотря на локальные проблемы отдельных предприятий, в целом по Чувашии ситуация стабильная. Фундаментом регионального АПК традиционно остается зерновой клин. Яровой пшеницей занято 59 тыс. гектаров, ячменем — 83 тыс. гектаров. Параллельно в регионе продолжается сев гречихи и кукурузы на зерно.

Уверенными темпами ведется посадка картофеля и овощей открытого грунта, планы по которым выполнены более чем на 76% и 77% соответственно. Посевная кампания технических культур близится к логическому завершению, уже засеяно свыше 90% отведенных площадей.

Не отстают аграрии и в специализированных секторах. В Вурнарском, Цивильском и Чебоксарском округах продолжается активная посадка хмеля, который уже занял 104 гектара. Более того, ряд округов, несмотря на ранний этап сезона, уже открыл кормозаготовительную кампанию. В Аликовском, Красночетайском и Цивильском округах заложено около 25,5 тыс. тонн сенажа и 964 тонны сена.

Всего, согласно прогнозам Минсельхоза, общая посевная площадь в республике в 2026 году во всех категориях хозяйств достигнет как минимум 543 тыс. гектаров. Зерновые культуры по-прежнему будут удерживать лидерство, заняв более половины всех посевов.