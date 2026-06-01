Как магазины Чувашпотребсоюза обгоняют столичные стандарты

Свет в глубинке

В Чувашии прошел 26-й республиканский семинар для журналистов, который организует Чувашпотребсоюз совместно с Союзом журналистов республики при поддержке Минцифры. Уникальное в своем роде мероприятие, подтвердившее, что кооперация — с душой и особой социальной ответственностью к людям.

Что объединяет журналиста и кооператора?

Канашский округ, 3 июня. Раннее утро. Автобусы с руководителями окружных СМИ, республиканских изданий, телерадиокомпаний, блогерами уходят в маршрут. Программа плотная. В свое время этот семинар задумывали как рабочую встречу. Сегодня он стал главной ежегодной точкой сборки журналистского сообщества Чувашии.

Для самих кооператоров подготовка к приезду гостей оборачивается серьезным внутренним пересмотром всех этапов своей деятельности: от содержания велопарковки возле магазина до взаимодействия с местными поставщиками, их продукция на прилавках магазинов превышает 70%. Председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Михайлович Павлов, обращаясь к участникам семинара, заметил: «Приглашая вас, в округах проводим полный аудит, стараемся, как любая хозяйка, привести дом в порядок. Важнее другое. Встречая журналистов, мы и сами развиваемся, становимся лучше». Личное участие Валерия Михайловича в ходе всего семинара — от приветствия до круглого стола — стало доброй традицией, подчеркивающей открытость системы.

Торговые ряды, которые не стыдно показывать

Первый объект — универсам в селе Шихазаны. Здесь работает всего четыре сотрудника. Светлое просторное помещение. Ровные шеренги стеллажей. Свежая зелень, яркие упаковки молочки, аппетитная выпечка. Население села — 3,5 тыс. человек, и для них этот кооперативный магазин — центр повседневной жизни. За 2025 год здесь продано товаров на сумму почти 26 млн рублей.

За прилавком — спокойная уверенная работа. Продавцы знают каждого. Заходит пожилой мужчина. Здоровается, обращается по имени. Берет хлеб и кефир. Никаких лишних слов. Доверие отработано годами. Здесь покупатель не просто клиент. Он свой.

В этих магазинах десятки лет покупали их родители. Теперь сюда заходят дети и внуки. История доверия измеряется поколениями. Конкуренция со стороны сетей огромная. Но люди идут в магазины Чувашпотребсоюза. Потому что здесь всегда свежий хлеб и родные лица.

Культура торговли выше городской

Следующая точка. Деревня Мокры. Население — 514 человек. Небольшой магазин, но внутри чистота и порядок. Современное холодильное оборудование. Аккуратная выкладка товаров. Продукты местных производителей. Овощи, молоко, мясо. Рядом продукция для туристов, которые на автобусах приезжают посмотреть на Мокринский мост. Сувениры, футболки, кружки. Гости с благодарностью покупают и эту продукцию. Все выглядит так, будто ты в центре Чебоксар. А кое в чем даже лучше.

В столичных супермаркетах часто нет обратной связи. А здесь работает живой контакт. Жители спокойно подсказывают продавцам, что им нужнее всего. Завтра местным хозяйкам понадобится больше творога. После праздников разбирают крупы. Продавцы не кивают. Они сразу проверяют наличие на складе или в других магазинах — для этого существует свой информационный ресурс. Система выстроена четко. Товар может перемещаться между точками за несколько часов. В одном магазине закончилась гречка, а в соседнем — есть излишки. Вопрос решается за пять минут. Журналисты наблюдали, как продавец в Мокрах заказала позицию у коллеги в Тобурданово. Просто, быстро, без лишней волокиты.

«Встреча» с кофе в Тобурданово

В этой деревне проживает 1180 человек. Магазин снова удивляет простором и светом. Огромные окна. Чистый пол. Ценники ровные, ассортимент богатый. Причем не только бакалея. Есть свежая выпечка, кондитерка, заморозка. Местные жители заходят — кажется, дверь не закрывается. Не потому что больше некуда. Потому что привыкли к качеству.

Рядом буфет «Встреча». Небольшое уютное место. Участникам семинара предложили перекусить в «деревенском» стиле — молодая картошка, малосольные огурцы, вареники с творогом и сметаной, небольшие пирожки — все свое, все натуральное. Но многие журналисты обратили внимание на «нормальную» кофемашину. Вспомнив, что для них это утро началось без редакционного бодрящего напитка, все потянулись за чашкой кофе. Все было без пафоса, но с уважением к гостям.

Фундамент для развития

В хлебопекарне деревни Дальние Сормы участников встретил запах свежего хлеба. Печь работает с раннего утра. Хлеб разъезжается по всем магазинам округа. Свежий, горячий, без консервантов. Именно такой хлеб люди помнят с детства. Сегодня они покупают его своим внукам. Нас же провели по местам разгрузки, складирования и сортировки муки, цехам по приготовлению теста. Редакторы поинтересовались у пекарей, какая, по их мнению, мука сегодня самая лучшая. «Местная!» — хором отвечали девушки.

Ежегодно предприятия Чувашпотребсоюза производят собственной продукции на сумму 1,1 млрд рублей. Помимо хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, это колбасы и полуфабрикаты, плодоовощные консервы, безалкогольные напитки. Журналисты газет с радостью находили продукцию, произведенную у них в округе, радуясь, что вкус детства доступен жителям всей республики.

И вот мы уже в помещениях заготовительного комплекса в Канаше. Рядом соседствуют склады лектехсырья, макулатуры, хлебопродуктов. 1,3 млрд рублей — на эту сумму ежегодно в Чувашпотребсоюзе закупают сельхозпродукцию и лектехсырье, в том числе у населения. Рекламные объявления с ценами на свежесобранные и сухие травы вызвали интерес у многих гостей. Жаль, что сдатчиков из года в год становится все меньше, хотя, казалось бы, летом деньги в буквальном смысле лежат под ногами.

Автолавки с надписями КООП, которые выстроились в стройный ряд, вызывают особую гордость. Они везут продукты в отдаленные деревни, где нет стационарных магазинов. По четкому графику. Без сбоев. В любое время года, при любой погоде.

Круглый стол без галстуков

Финальная точка. Канаш. За трибуной — представители муниципалитета, Центросоюза России, Госсовета Чувашской Республики, Союза журналистов. Председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов подводит очередные итоги. Говорили о многом. О возросшей налоговой нагрузке, о традициях, сохранившихся с советских времен, о проблемах с кадрами, жесткой конкуренции. Еще раз подчеркнули главные условия успеха на селе: доверие и надежная репутация. Светлый магазин в Мокрах, свежий хлеб в Дальних Сормах, продавец в Шихазанах, который помнит тебя с детства. И так по всей Чувашии. Свыше четырех тысяч сотрудников потребкооперации республики трудятся в системе, в которой работали их мать или отец, родной дядя, бабушка. Доверие не купишь. Его можно только заслужить. Чувашпотребсоюз это делает уже 106 лет.

Галина Лашманова, директор Центра информации и коммуникаций Центросоюза России «Доверие СМИ не купить. Его можно только выстроить — год за годом, шаг за шагом. В Чувашии кооператоров знают, ценят и уважают. Чувашпотребсоюз — единственный в потребкооперации России, кто 26 лет назад инициировал встречи с журналистами. Делает это с душой, показывая реальную жизнь кооператоров. Такой формат формирует высокую степень доверия. Традиции, рожденные искренностью и уважением, не прерываются, а значит, впереди 27-й пресс-тур».

Фото Надежды Антоновой и Валерия Львова