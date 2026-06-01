Топ-менеджер банка: для финансовой грамотности нужны ментор и проверенные источники

Топ-менеджер одного из крупнейших российских банков дал рекомендации по повышению финансовой культуры. В интервью РИА Новости первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов выделил два ключевых правила, которые помогают эффективнее управлять личным капиталом и избегать рисков.

Первое правило касается работы с информацией. Банкир советует доверять только первоисточникам — сведениям, публикуемым кредитными организациями и государственными ведомствами. Он признался, что и сам регулярно изучает аналитические материалы в мобильном приложении ВТБ, где отслеживает свежие описания мошеннических схем. Эта тема, по его мнению, волнует большинство людей. Там же, в цифровых сервисах, можно найти актуальные сведения о новых продуктах, скидках и программах лояльности.

Отдельное внимание топ-менеджер уделил контенту для частных инвесторов. В мобильном приложении для работы с инвестициями публикуются квартальные обзоры стратегий, макроэкономическая аналитика и торговые идеи. Пьянов подчеркнул, что эти материалы готовятся командой квалифицированных специалистов, а не любителями, что особенно важно на фоне обилия непроверенных советов на рынке. Финансовые институты, по его словам, вкладывают значительные ресурсы в создание качественного образовательного контента.

Второе правило — найти наставника. Как выразился банкир, нужен ментор, способный провести по самым сложным финансовым лабиринтам. Сочетания грамотного ментора и официальной коммуникации от банка, полагает он, вполне достаточно для формирования устойчивых денежных привычек.

Главное заблуждение, которого стоит избегать, — считать, что финансовая грамотность имеет конечные границы. По словам эксперта, эта сфера постоянно расширяется, появляются новые вводные, и обучение никогда не заканчивается.

В ходе беседы Пьянов также сравнил менталитет россиян и жителей Европы. Ключевое отличие, которое он выделил, — крайне высокая терпимость к неэффективному, с точки зрения европейцев, размещению денег. Соотечественники, отметил он, спокойно воспринимают ситуацию, когда зарплата сутки и более остается без движения на текущем или карточном счете. В условиях периода высоких процентных ставок гораздо разумнее незамедлительно переводить свободные средства на накопительные счета или депозиты, однако привычка ощущать крупную сумму на карте часто перевешивает рациональный расчет. Эта лояльность к неоптимальному использованию ликвидности, резюмировал он, остается характерной национальной чертой.