Промышленность Чувашии активно внедряет технологии видеоаналитики

Компания «МТС» проанализировала спрос на системы видеоаналитики и видеонаблюдения в Чувашской Республике. С начала 2026 года спрос на решения вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый заметный рост продемонстрировали промышленные и производственные предприятия, которые используют видеонаблюдение и видеоаналитику для повышения безопасности, контроля производственных процессов и оптимизации работы.

На втором месте по количеству запросов — строительные компании, которые используют облачные системы с видеоаналитикой для мониторинга производственных процессов и оптимизации работы персонала. Кроме этого, рост спроса на видеоаналитику наблюдается в розничной торговле, что связано с усилением контроля за торговыми площадками.

Умные решения с видеоаналитикой можно гибко настраивать и масштабировать в зависимости от потребностей конкретного бизнеса. Такие решения эффективно используются в различных сегментах для изучения поведения клиентов, мониторинга и оптимизации бизнес-процессов, реализации маркетинговых и управленческих задач, обеспечения безопасности и улучшения клиентского сервиса. Например, данные, полученные с камер, позволяют определять время наибольшей активности посетителей и рассчитать нагрузку на персонал.