Олег Николаев рассказал ТАСС о новой стратегии роста республики

За последние годы хороший результат

Региональный информационный ресурс «Чувашинформ» поделился подробностями интервью Главы Чувашии Олега Николаева информагентству ТАСС. Отмечается, что разговор на площадке Петербургского международного экономического форума получился не только о текущих соглашениях, но и о том, как республика выстраивает развитие сразу по нескольким ключевым направлениям.

Как сообщили в «Чувашинформ», один из главных блоков интервью был посвящен промышленности. Глава Чувашии подчеркнул, что работа последних лет дала сильный результат. Накопленный рост индекса промышленности республики составил 59,6% при среднем показателе по России около 15%. В этом году регион продолжает расти к высокой базе, пока темп составляет около 10%. Николаев отметил, что задача сейчас в том, чтобы удерживать такие темпы через кооперацию, кластеры и наукоемкие решения.

Доля АПК в валовом региональном продукте Чувашии составляет около 16%. В республике действует 109 мер поддержки, примерно половина из них региональные, остальные федеральные. Главный принцип заключается в том, что все, что выращивается или производится в виде сырья в республике, должно перерабатываться именно здесь.

Поэтому поддержка дифференцирована. Если предприятие занимается только растениеводством, субсидия на приобретение техники может составлять 35%. Если есть еще животноводство и переработка, поддержка на модернизацию техники может доходить до 50%. Такой подход позволяет создавать более сложные производства и оставлять в регионе больше добавленной стоимости. В структуре экспорта агропромышленных товаров доля переработанной продукции с высокой добавленной стоимостью составляет 88%.

При этом поддержка не ограничивается крупными хозяйствами. За последние годы в регионе появилось более 1400 фермеров. Вместе с Россельхозбанком республика запустила уже седьмой поток «Школы фермеров». Благодаря этой работе развиваются сыроварение, ягодоводство, овощеводство, аквакультура, овцеводство, пчеловодство и хмелеводство. Для самозанятых действует 14 мер поддержки, а по мере роста они могут пользоваться и другими инструментами для участников АПК.

В интервью прозвучали и данные по экспорту. Если в 2020 году его объем составлял 356 млн долларов, то прошлый год Чувашия завершила с показателем 757 млн долларов. В этом году есть некоторое снижение, связанное прежде всего со сложностями в машиностроении, но республика продолжает работу по поддержке экспорта и продвижению продукции.

Отдельной темой стал цифровой рубль. Чувашия входит в число регионов, которые тестируют его в бюджетном процессе. В пилоте участвуют направления для физических лиц и юридических лиц: питание беременных женщин, пособия для детей до трех лет, покупка школьной формы, компенсация стоимости молока сельхозпроизводителям, а также проработка субсидирования части лизинговых платежей при покупке сельхозтехники.

В ходе интервью обсуждался вопрос искусственного интеллекта. Николаев подчеркнул, что базой для ИИ является цифровизация процессов. В республике такие решения уже используются в медицине, ветеринарии, лесной охране, сельском хозяйстве и государственном управлении. В медицине, например, применяется перевод речи врача в текст во время приема пациента. Это освобождает время специалиста и позволяет уделить человеку больше внимания.

В электронном документообороте искусственный интеллект помогает анализировать входящую и исходящую информацию, распределять ее по темам, определять срочность и быстрее готовить аналитические материалы. По словам Главы Чувашии, республика занимает второе место в России по цифровой трансформации и цифровой зрелости.

Олег Николаев рассказал и о строительстве межвузовского кампуса, назвав его ядром научно-технологического развития республики. Кампус должен специализироваться на четырех ключевых направлениях: интеллектуальная электроэнергетика, селекция на основе геномных технологий для крупного рогатого скота и хмелеводства, химия и новые материалы, средства производства, машиностроение и станкостроение.

Говоря об итогах последних лет, Николаев отметил, что валовой региональный продукт Чувашии вырос более чем в два раза. Рост обеспечен промышленностью, АПК, электротехникой, химией и машиностроением. При этом республика растет не экстенсивно, а за счет технологизации, научной организации труда и повышения производительности. На отдельных предприятиях производительность выросла в два, два с половиной и даже в три раза.

В интервью была затронута и тема безопасности. После каждой атаки на регион проводится тщательный анализ и выявление уязвимостей. Работа ведется совместно с Министерством обороны, предприятиями, национальным центром, региональным сегментом и соседними регионами. По словам Николаева, противник постоянно совершенствует методы атак, поэтому анализ и принятие решений идут ежедневно.

Отдельно Глава Чувашии рассказал о поддержке участников специальной военной операции и их семей. В первые дни были созданы центры поддержки и координации для бойцов и семей. Ежемесячно не менее двух раз отправляется большой организованный конвой помощи, прежде всего мобилизованному полку и частям, где служат много земляков. Почти каждую неделю выезжают волонтерские группы.

Есть отдельное направление поддержки по линии женского движения. Женщины помогают бойцам, которые находятся на лечении в госпиталях. По словам Николаева, сегодня такую работу в республике рассматривают уже не просто как помощь, а как вклад в достижение Победы.

Интервью Олега Николаева ТАСС показало, что Чувашия строит развитие сразу на нескольких опорах. Это промышленность, АПК, экспорт, цифровизация, наука, безопасность и поддержка бойцов. Главный смысл в том, чтобы не просто реагировать на вызовы, а создавать собственные точки роста, которые будут работать на республику в ближайшие годы.

Алексей Голицын