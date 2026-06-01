Суверенитет страны через региональную эффективность

Владимир Путин выступил в Санкт-Петербурге

Олег Николаев принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Ключевым событием деловой программы стало выступление Президента России Владимира Путина, который обозначил новые приоритеты укрепления национального суверенитета, региональной экономики и технологического лидерства в условиях глобальной трансформации.

Открывая пленарное заседание, Владимир Путин констатировал, что, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, Россия успешно продолжает курс на укрепление экономической независимости и макроэкономической стабильности, выстраивая новые партнерские связи. При этом российский лидер предостерег от ложного понимания суверенитета, которое допускает неэффективность. По его мнению, подлинная независимость страны требует максимальной отдачи, скорости и роста доходов как государства, так и бизнеса с гражданами.

Глава государства акцентировал особое внимание на том, что суверенитет такой масштабной страны, как Россия, измеряется не только мощью столицы или нескольких индустриальных центров. Фундаментом национальной независимости выступает развитие каждого отдельного региона, его способность привлекать капитал, генерировать качественные рабочие места и формировать комфортную городскую среду.

В качестве меры финансовой поддержки субъектов федерации Президент напомнил о масштабной программе инфраструктурных бюджетных кредитов. За минувшие четыре года в регионы было направлено свыше триллиона рублей, а до 2030 года планируется предоставить еще 750 млрд. Для высвобождения ресурсов регионов государство пошло на беспрецедентные шаги. За два года списано 440 млрд рублей долгов по бюджетным кредитам, а в 2026 году будет отсрочено погашение еще свыше 100 млрд. Освободившиеся средства планируется реинвестировать в региональные проекты развития.

Для обеспечения предсказуемости бизнес-среды Владимир Путин поддержал инициативу заморозки порога выручки для применения упрощенной системы налогообложения на текущем уровне, отложив его дальнейшее снижение. Правительству поручено проработать механизмы бесшовного масштабирования бизнеса от самозанятости до корпоративного сектора. Для предпринимателей Чувашии это означает сохранение стабильных фискальных условий, расширение льгот для производственных проектов и дальнейшую цифровизацию сервисов сопровождения.

Курс на технологический суверенитет также стал лейтмотивом выступления. Президент подчеркнул, что современная экономика немыслима без глубокой платформизации и повсеместного внедрения искусственного интеллекта. В дополнение к уже принятой национальной стратегии развития ИИ Правительству поручено подготовить аналогичные стратегические документы в сфере автономных систем и цифровых платформ.

Резюмируя итоги пленарного заседания, Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что беспрецедентный масштаб форума и присутствие представителей 130 государств наглядно продемонстрировали тектонические сдвиги в мировой экономике и необратимость формирования нового глобального экономического порядка. Руководитель республики выразил уверенность в том, что озвученные Президентом приоритеты — от развития платформенных решений до форсированной интеграции искусственного интеллекта — выступают единственным залогом долгосрочного лидерства. По мнению Олега Николаева, скоординированная работа на федеральном и региональном уровнях уже сегодня позволяет не только удерживать макроэкономическую устойчивость, но и обеспечивать уверенное лидерство в ключевых отраслях.