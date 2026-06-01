Из руин в визитную карточку города

Чувашия предложила инициативы по ревитализации исторического наследия на ПМЭФ-2026

Глава региона Олег Николаев в ходе профильной сессии «Экономика-наследие: как превратить культурный капитал в драйвер развития территории», модератором которой выступил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, озвучил ряд инициатив, призванных системно упростить механизмы восстановления исторических памятников по всей стране.

Сотрудничество региона с институтом развития ДОМ.РФ носит долгосрочный и стратегический характер. Ранее при поддержке компании был разработан комплексный мастер-план Чебоксарской агломерации, предусматривающий синхронизированное развитие Чебоксар, Новочебоксарска, а также Мариинско-Посадского, Моргаушского, Цивильского и Чебоксарского муниципальных округов.

Выступая на форуме, Олег Николаев подчеркнул, что ключевая задача региона заключается не в простой консервации, а в восстановлении исторических зданий, превращении их в полноценные экономические активы. В качестве хорошего примера руководитель республики привел успешный проект реставрации Дома купца Кадомцева, который из руинированного состояния был преобразован в современный бутик-отель и визитную карточку города. По его словам, аналогичный подход планируется масштабировать на другие знаковые объекты, включая кинотеатр «Родина» в центре Чебоксар и историческое здание школы в селе Икково, основанной великим просветителем И.Я. Яковлевым.

Глава региона отметил, что за последние пять лет по его поручению на реставрацию 147 памятников было направлено 2,5 млрд рублей. Благодаря такому системному подходу 90% из 699 объектов культурного наследия Чувашии сегодня находятся в удовлетворительном состоянии и активно функционируют. Руководство республики ставит цель органично вписать исторические здания в современную жизнь, чтобы они служили людям в качестве новых точек притяжения, уютных пространств для отдыха, бизнес-площадок или комфортного жилья.

Для ускорения процессов восстановления культурного наследия на федеральном уровне Олег Николаев выдвинул пакет конкретных предложений. В частности, он предложил разрешить передачу инвесторам памятников истории единым лотом вместе с земельными участками. Кроме того, Глава Чувашии выступил за совершенствование градостроительных норм, что позволит гибче и проще адаптировать пустующие исторические здания под современные нужды, включая создание многоквартирного жилого фонда. В качестве дополнительной меры стимулирования бизнеса рассматривается возможность предоставления региональных налоговых преференций, в первую очередь по налогу на имущество, для компаний, берущих на себя обязательства по восстановлению таких объектов.