Детский сад, питбайки и обрушение перрона

Прокуратура Чувашии продолжает совмещать надзор за социальными объектами с оперативным реагированием на происшествия. Особое внимание уделено безопасности детей в школах и во время каникул. Также в центре внимания остаются права предпринимателей и борьба с наркопреступлениями. Работа ведомства носит системный и многосторонний характер.

Праздник для малышей в «Асаме»

Эдуард Гиматов вместе с главой Чебоксар Станиславом Трофимовым побывал в новом дошкольном учреждении в микрорайоне «Новый город». Прокурор поздравил детей и сотрудников с праздником, вручил самым юным воспитанникам наборы конструкторов. Он осмотрел прогулочные площадки, групповые комнаты, спортивные залы, помещения для творчества. Особое внимание уделил безопасности спальных и игровых зон, оснащенности групп развивающими материалами. По итогам осмотра новому детскому саду дана позитивная оценка, но отмечена необходимость полностью укомплектовать учреждение педагогическим коллективом. Прокурор подчеркнул, что важно, чтобы каждый ребенок рос в безопасной и доброжелательной обстановке, а весь потенциал оборудования работал на сто процентов. Строительство и ввод сада в эксплуатацию находились на постоянном контроле прокуратуры республики.

С места ДТП скрылся

В поселке Кугеси водитель питбайка наехал на 15-летнюю велосипедистку и покинул место происшествия. Девушке оказана медицинская помощь. Полиция устанавливает обстоятельства и разыскивает нарушителя. Прокуратура Чебоксарского района взяла ситуацию на контроль. Ведомство напоминает, что питбайк это спортивный инвентарь, выезжать на нем на дороги общего пользования запрещено и опасно для жизни. Родителям рекомендуют несколько раз подумать перед покупкой такого инвентаря ребенку, а в случае приобретения подробно разъяснить правила дорожного движения и следить за их соблюдением.

Условный срок и штраф

Канашский межрайонный прокурор Сергей Алексеев поддержал обвинение в отношении 29-летней женщины за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере. На судебном заседании присутствовали студенты Канашского финансово-экономического колледжа. До начала процесса прокурор провел с ними профилактическую беседу об ответственности за наркопреступления. Суд назначил виновной 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом 15 тыс. рублей.

Не почистил вовремя крышу

Технический директор ПТО предприятия «Автовокзалы и автостанции» обвиняется по части 1 статьи 238 УК РФ. 14 февраля 2026 года произошел сход снежных масс с крыши здания автостанции на крышу перрона (навес над местом стоянки автомобилей и пассажиров). Снежный покров толщиной не менее 60 см привел к обрушению крыши на площади более 120 кв. м. Обвиняемый, несмотря на неоднократные предупреждения властей и работников, не принял мер по уборке снега. Возникла реальная опасность для жизни и здоровья граждан. Вину он признал. Уголовное дело направлено в Красноармейский районный суд (село Аликово).

Главное — быстро согласовать проекты

Эдуард Гиматов осмотрел строительную площадку школы в «Новом городе» на 1400 мест. Подрядчик ООО «Строительное управление — Инкост», срок завершения 1 августа 2027 года. Объем выполненных работ приближается к 40 процентам. В целом темп позволяет сдать объект в срок. Критическое замечание — необходимо проектной организации скорее согласовать актуализированный проект. Прокурор подчеркнул, что строительство школы — важный социальный проект, и прокуратура будет следить за соблюдением всех норм. Также он осмотрел территорию обвала почвы неподалеку от новой автодороги и поручил прокуратуре Калининского района взять на контроль ситуацию, чтобы не допустить дальнейшего распространения оврага.

Подтопление Казанской набережной

Прокуратура Калининского района проводит проверку по факту подтопления дороги на Казанской набережной у микрорайона «Соляное». Установлено, что причина — ненадлежащая работа сети водоотведения у многоквартирного дома по улице Прогрессивной. Управляющая компания откачивает воду из подвала и сливает в сторону набережной. Дренажная система не передана в муниципальную или общедомовую собственность, имеет признаки бесхозяйного имущества. Прокуратура потребовала от органов местной власти рассмотреть вопрос о принятии систем на баланс. Управляющей компании поручено обработать подвалы от плесени. Также заключен контракт на проектирование дороги с обустройством ливневой системы. Ситуация на контроле.

Предприниматели — на приеме

Эдуард Гиматов совместно с бизнес-омбудсменом Александром Рыбаковым провел прием десяти предпринимателей. Один чебоксарец просил исключить многоквартирный дом из реестра объектов культурного наследия из-за высокой стоимости перевода жилья в нежилое. Другой жаловался на бесхозный участок автодороги на Дорожном проезде. Предприниматель из Мариинского Посада выразила несогласие с отказом администрации продлить аренду муниципального помещения. Несколько обратившихся просили оценить деятельность контрольных органов. По всем обращениям даны разъяснения, по ряду организованы проверки.

Отравление угарным газом

Днем 2 июня в деревне Старые Высли обнаружены тела двух мужчин и женщины. Предварительная причина — отравление продуктами горения при использовании газового котла. Дымоход был присоединен к дровяной печи. На место выехал заместитель прокурора района. Точная причина будет установлена после исследований, проверка на контроле.

Падение снега на автомобиль

47-летний директор управляющей компании г. Новочебоксарска признан виновным. 6 января по 12 февраля 2026 года он не организовал очистку кровли дома на бульваре Зеленый от снега и наледи. В результате снежная масса весом не менее 400 кг упала на припаркованный автомобиль «Фольксваген Джетта». Падение такой массы на человека могло бы привести к гибели. Ранее прокуратура объявляла директору предостережение. Суд с учетом добровольного возмещения ущерба назначил штраф 100 тыс. рублей, который уже оплачен.

Возгорание в поликлинике

Утром 5 июня произошло возгорание медицинского оборудования в рентген кабинете поликлиники Мариинско-Посадского округа. Работники и пациенты были эвакуированы, пожар ликвидирован. На место выехал прокурор района Ленар Карама. Причина и обстоятельства устанавливаются.

Дмитрий Федоров

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