Льготы на газификацию предусмотрены

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В рамках догазификации за первые три месяца 2026 года более 260 домовладений в Чувашии были подключены к голубому топливу, свидетельствуют данные мониторинга Госслужбы республики по конкурентной политике и тарифам.

Главное условие для бесплатного подведения газа до границ земельного участка — наличие документов, подтверждающих право собственности на земельный участок и индивидуальный жилой дом, расположенный в газифицированном населенном пункте. Напомним, что в Чувашии благодаря программе социальной догазификации предусмотрена субсидия до 100 тыс. рублей на компенсацию затрат на расходы при подключении. Этой льготой могут воспользоваться ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, участники СВО и члены их семей, инвалиды I группы, малоимущие, многодетные семьи.

Опубликовано: 9 июня 2026 г.


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