Чувашия дважды отличилась в конкурсе Минпромторга «Торговля России»

Обошли конкурентов

В номинации «Лучшая представленность российских товаров» отметился агромаркет «Пехет», оператором которого является Ассоциация «Народный фермер Чувашии». Агромаркет располагается на Президентском бульваре в Чебоксарах. Это не просто торговая площадка, а многофункциональное пространство: здесь можно стать участником культурных событий, деловых мероприятий.

В номинации «Лучшая ярмарка» победу одержал праздник «Акатуй-Сабантуй» Батыревского округа. Он проводится ежегодно на поляне «Солнечная», каждый раз сюда съезжаются тысячи гостей. «Победа на конкурсе федерального масштаба — это значимый результат для Батыревского округа», — подчеркнули в администрации муниципалитета. Кстати, очередной «Акатуй-Сабантуй» состоится 3-4 июля.

Награждение лауреатов конкурса «Торговля России» пройдет 22-25 июня в Москве на площадке XII Международного форума бизнеса и власти «Неделя Российского Ритейла».