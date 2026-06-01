Тепло и поддержка родного дома

Забота о тех, кто на передовой и в тылу

В самую горячую летнюю пору, когда в деревнях, как говорится, «день год кормит», сельчане находят время на помощь фронту.

В Цивильском округе жительницы деревни Таушкасы за одни сутки сплели две огромные маскировочные сети: работали до позднего вечера, чтобы успеть выполнить задачу. И такие случаи — не единичны.

В Шумерлинском округе активисты преклонного возраста ежедневно приходят на волонтерский участок «Помощь СВОиМ». Они шьют костюмы и другие вещи, необходимые для участников специальной военной операции. Уроженка деревни Верхнее Буяново Шемуршинского округа Ольга Димитриева передала активистам волонтерской группы «Сельские женщины» ткань для пошива нательного белья и простыней для военных госпиталей.

Очередная партия гуманитарной помощи была отправлена на днях из Чебоксарского округа. Местные жители собрали для участников СВО продукты, средства гигиены, маскировочные сети, спальные мешки. На передовую также доставлен новый квадроцикл.

Не только бойцам нужна поддержка. В Алатырском округе, в селе Новые Айбеси, социальные работники помогли маме участника СВО, вскопав картофельное поле. «Сердце кровью обливалось, когда смотрела на огород. Где уж мне одной управиться? А тут девчата пришли. Только и успевали картошку в ведра подавать. Спасибо им огромное, что не бросили. Сын знает, что у меня есть опора — буду ждать его с победой!», — поделилась женщина.

Ольга Зорина