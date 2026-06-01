Школы в процессе обновления

В 2026 году на капитальный ремонт ушли 38 школ республики. Объемы переоснащения и благоустройства почти в четыре раза выше, чем в прошлом году. На реализацию программы направлено более 6,9 млрд рублей.

По данным Минобразования Чувашии, до 1 сентября планируется отремонтировать 15 школ, еще 21 объект должны сдать до 1 ноября. Две школы вошли в программу с двухлетним циклом реализации до 2027 года.

Работы ведутся в рамках федеральной программы модернизации школьных систем образования. Все этапы — от заключения контрактов до итоговой приемки — проходят под контролем общественных штабов, куда входят депутаты партии «Единая Россия», педагоги и представители родительских комитетов. Одна из таких инспекционных проверок состоялась на прошлой неделе в школе № 3 города Чебоксары (подрядная организация ООО «Премиум строй 21»). На данный момент здесь выполнено более 50% запланированного объема. Темп взяли хороший: ежедневно на площадке трудятся от 40 до 50 человек. Это позволяет вести работы комплексно, не теряя времени, прокомментировал в своих социальных сетях глава города Чебоксары Станислав Трофимов. Он также отметил позицию директора школы и родительского комитета, которые не остаются в стороне и совместно контролируют каждый этап.

Рабочая обстановка царит и в других образовательных учреждениях столицы республики, участниках программы модернизации. Так, в школе № 56 проверяющие оценили готовность на 32%.

Бригады занимаются оштукатуриванием стен, монтажом силовых линий и утеплением фасада. Ведется замена оконных блоков и обрамление откосов — формируется тепловой контур и энергобезопасность.

В школе № 37 пройден важнейший этап: полностью демонтированы старые системы водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции. Строители перешли к отделке стен, прокладке новых электрических кабелей. В школе № 20 в активной фазе установка дверей, штукатурно-малярные работы, монтаж систем отопления и электросетей. Контуры помещений уже приобретают готовый вид.

В школе № 36 строители заняты инженерными коммуникациями. На первом этаже началась песчаная подготовка основания полов — это важный этап перед чистовой отделкой. В школе № 19 идут штукатурные и электромонтажные работы, укладка плитки в туалетных комнатах, монтируются инженерные коммуникации (вентиляция, теплоснабжение, водоотведение).

Глава города поручил ускориться подрядчикам, занятым ремонтом школ № 37 и № 56: «Работы идут по графику, но мы видим резервы для увеличения темпа».

В Цивильском округе также обновляется сразу несколько образовательных учреждений: военно-спортивный лагерь «Звездный», школа-интернат № 1, учебный корпус Чувашского аграрного колледжа имени Героя России Е.С. Александрова, школа поселка Опытный. На днях положение дел на этих стройплощадках оценили министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Владимир Максимов, руководитель Службы единого заказчика Чувашии Виктор Разумов.

Школу в поселке Опытный также посетил глава Минобразования Чувашии Дмитрий Захаров. Здесь выполнены демонтажные работы, частично утеплен фасад, заменены окна. Специалисты занимаются скатной кровлей. «Поручил подрядчику увеличить количество рабочих и ускориться. Ничего не мешает — все необходимое есть», — заявил министр.

Оценили работу строителей в поселке и активисты общественного контроля. Представители подрядной организации подробно рассказали родителям школьников об изменениях и перепланировках внутри здания, которое после ремонта преобразится, будет отвечать современным требованиям. Все работы обещают выполнить в срок.