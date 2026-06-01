Проект Минобразования Чувашии «Агроэкспедиция «Один день на селе» набирает обороты

Каникулы: открытия продолжаются

Янтиковский округ принял юных исследователей из Канашского и Урмарского округов. Программа началась в Турмышской школе, где ученики Большебикшихской и Ковалинской школ посетили историко-краеведческий музей. Творческая энергия ребят нашла выход во флешмобе и мастер-классе по народным чувашским танцам. А смелость и ловкость они смогли продемонстрировать, знакомясь с основами борьбы «керешу».

Также состоялась поездка на сыроварню «Кубинская». Ребята не только узнали о том, как молоко превращается в сыр, но и попробовали выступить в роли сыроделов. Кульминацией дня стало посещение базы отдыха «Медвежий угол». Школьники полюбовались живописным пейзажем, набрались сил.

Учащиеся 7-го класса гимназии № 8 города Шумерли совершили увлекательное путешествие в Ядринский округ. Первым пунктом маршрута стал Музей натурального хозяйства чувашского крестьянина в Верхних Ачаках. Здесь школьники смогли прикоснуться к быту предков: они увидели старинные орудия труда, узнали о традиционном укладе жизни. Запомнилось и посещение Чувашского конного завода имени В.И. Чапаева. Юным шумерлинцам рассказали об истории легендарного предприятия, его роли в сохранении коневодческих традиций региона. Поездка помогла школьникам не только расширить свой кругозор, но и по-новому взглянуть на аграрные профессии.

Шестиклассников Батыревской школы № 1 принимали пчеловоды Канашского округа — сотрудники предприятия «Мелилотус». Ребята посетили цеха, линию по фасовке иван-чая, насладились вкусом натурального меда с ягодами и орехами, узнали о сложном процессе переработки продукции. Но, пожалуй, самым удивительным моментом дня стало путешествие в вольерное хозяйство. Здесь ребят встретили грациозные пятнистые олени, яркие фазаны и величественные павлины.

Насыщенным выдался день у третьеклассников школы № 1 города Чебоксары. В Вурнарах они посетили музей завода смесевых препаратов, где погрузились в историю одного из старейших предприятий Чувашии. Особенно тронул зал, посвященный Великой Отечественной войне. Школьники узнали, как в тылу ковалась Победа: завод выпускал термит для боеприпасов и карбюризатор для танков и самолетов.

Далее экспедиция продолжилась в Ибресинском этнографическом музее под открытым небом. Здесь, среди настоящих памятников деревянного зодчества, дети словно перенеслись в прошлое: увидели усадьбы XIX–XX веков, заглянули на ветряную мельницу. Финалом путешествия стал визит на современный молочный завод в селе Новое Чурашево. Экскурсовод рассказала о том, как производятся любимое всеми сливочное масло, сыр и другие молочные продукты.

Ученики Алтышевской школы совершили познавательную поездку по культурно-историческим местам Порецкого округа. В конном клубе «Поречье» школьники получили практические навыки общения с животными и совершили конную прогулку. Визит в музей академика А.Н. Крылова познакомил с историей отечественного кораблестроения.

В рамках агроэкспедиции «Один день на селе» встречает гостей и Цивильский округ. Базовая площадка включает два объекта: тепличное хозяйство «Фиалка» (здесь ребята узнают, как выращивают растения с использованием современных технологий) и Цивильский историко-краеведческий музей (погружение в прошлое в стенах дома купца Толмачева). На прошлой неделе экскурсию посетили учащиеся Урмарского округа и поселка Опытный.

Ученики чебоксарского лицея № 4 побывали в увлекательном путешествии в Козловском округе. В историко-краеведческом доме-музее Н.И. Лобачевского их впечатлили интерактивные экспонаты. В мемориальном комплексе «Строителям безмолвных рубежей» лицеисты смогли прикоснуться к истории родного края и почтить память защитников Отечества.

Кадеты школы № 36 посетили в Кугесях экспозицию музея «Бичурин и современность», посвященную жизни и деятельности известного российского ученого-востоковеда XIX века Николая Бичурина. Особое внимание школьников привлекли материалы выставки, рассказывающие о вкладе знаменитого земляка в изучение культуры народов Востока.

Обучающиеся Кукшумской школы Ядринского округа отправились в увлекательное путешествие по Аликовскому округу. Дети посетили питомник «АлиСад», где познакомились с невероятным разнообразием растительного мира — более двух тысяч наименований декоративных деревьев, хвойных и лиственных кустарников, а также многолетних цветов. Следующей точкой маршрута стал Аликовский литературно-краеведческий музей. Для детей был организован мастер-класс по вышивке чувашского орнамента. Ребята с огромным интересом осваивали новую для себя технику.

Агроэкспедиция «Один день на селе» проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и партийного проекта «Единой России» «Мир возможностей».