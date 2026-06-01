Экзамены для специалистов

Определились финалисты регионального этапа конкурса «Лучший по профессии» в номинациях «Агроном» и «Каменщик».

В первом состязании за победу боролись семь опытных работников сельского хозяйства. Им предстояло выполнить тестовое задание на знание теории и продемонстрировать практические навыки: определить влажность и чистоту зерна, массу 1000 зерен, а также провести анализ сноповых образцов растений и общий бракераж посевов.

По итогам всех испытаний победителем признана Инга Иванова из Цивильского округа — сотрудница Чувашского Научно-исследовательского института сельского хозяйства. Второе место занял Владилен Васильев (ООО «ВОЛИТ», Красноармейский округ), бронзовым призером стала Анастасия Козлова (ООО Агрофирма «Таябинка», Красноармейский округ).

Инга Иванова представит Чувашию на всероссийском этапе конкурса, который состоится в Мордовии в июле. Главный приз — 1 млн рублей. По данным Минсельхоза Чувашии, Иванова работает в отрасли более 20 лет, получила специальность агронома в Чувашском государственном аграрном университете. Она одна из авторов сортов картофеля «Аван» и яровой мягкой пшеницы «Темп».

Девять претендентов на звание лучшего каменщика республики соревновались на базе Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий. В состязании участвовали представители ООО «ЧЕСТРстрой», «СУ-Инкост», «СМУ-102», «СУ-29» и АО «СЗ «Стройтрест № 3». Как пояснили в Минстрое Чувашии, в этом году поменялся формат конкурса: раньше мастера демонстрировали только практические навыки на реальных стройках, в этот раз проверялись и теоретические знания.

В итоге лучше всех с заданиями справился Алексей Петрянкин из АО «СЗ «Стройтрест № 3», заслуженный строитель Чувашской Республики. «Я был уверен в себе, так как участвую не в первый раз. Тем более мне выпала счастливая цифра «пять» участника конкурса», — поделился впечатлениями победитель. Второе и третье места разделили Юрий Матвеев (ООО «СУ-29») и Дмитрий Шагаров (ООО «СМУ-102»). Федеральный этап пройдет в сентябре — в Чебоксарах.

Конкурс «Лучший по профессии» реализуется в рамках национального проекта «Кадры».