Улица Винокурова

На четвертой по счету диагональной улице Западного мыса Чебоксар (если считать с запада) пропадает ранее заданный принцип. Не именем селения Чувашии была названа улица, а именем человека. Да какого! Именем Героя Советского Союза — первого из Чувашии — Вячеслава Петровича Винокурова.

Сразу скажу: на нашей улице Винокуров никогда не жил — она просто названа в его честь. Однако иногда в некоторых документах город Чебоксары ошибочно указывают как место рождения будущего Героя. Нет, Вячеслав родился в Сибири, а в Чебоксары переехал вместе с семьей в двухлетнем возрасте. «Домик, где поселились Винокуровы, стоял в тихом, поросшем зеленью переулке, невдалеке от Волги», — пишет библиограф Алексей Вылегжанин. Из фронтовых документов удалось выяснить адрес «домика» — улица Луговая, дом № 9. Вот какую улицу, по сути, надо было переименовывать, но она была небольшая, малоприметная, да и находилась, как бы мы сейчас сказали, «в зоне затопления».

В Чебоксарах прошли детство и юность Вячеслава Винокурова, здесь он учился в школе, а после работал в авторемонтной мастерской. Мечта стать летчиком побудила парня после армии уехать из города, поступить в Саратовскую бронетанковую школу и в конечном счете стать… танкистом.

Его звездный час пробил в 1938 году, во время Хасанских боев. Свой подвиг он совершил 6 августа, когда в подбитом и обездвиженном легком (!) танке Т-26 больше суток (27 часов) раненным в ногу отстреливался от японцев из пушки и пулемета, пока были снаряды и патроны, а в итоге сумел вместе со стрелком Яковом Ефимовым отойти с боем к своим. В том бою погиб механик танка Семен Рассоха, который вместе с Винокуровым тоже стал Героем Советского Союза, правда, посмертно.

Звание Героя присудили нашему танкисту, как и всем бойцам Хасана, в октябре 1938-го, а в конце декабря после лечения он приехал на побывку к матери в Чебоксары (сам Герой жил с женой в Москве). Горожане радостно его встретили, была целая серия встреч с работниками авторемонтного завода, школьниками, комсомольцами.

Позже, летом или осенью 1939-го, Винокуров снова приезжает в Чебоксары, и его портрет пишет самый маститый в республике художник Моисей Спиридонов. Сохранились рабочие фотографии к этой работе. Мне посчастливилось работать с их негативами, держать в руках стекла, которые «видели» Героя. Этакий былинный белокурый богатырь то стоит в шинели у дома, то сидит в интерьере, видимо, Дома крестьянина. В звании капитана с орденом Ленина на груди (медаль «Золотая Звезда» учредят и начнут ею награждать чуть позже, в ноябре 1939-го, и Винокуров получит Звезду под номером 85). А сам портрет — единственный прижизненный — хранится в нашем Художественном музее.

Но оставим ненадолго нашего Героя и обратимся к улице в его честь. В списках 1941 года она есть. Пока не удается найти точную дату, когда ее назвали. Широкая дата — с 1938-го по 1941-й.

Имя Героя дали новой улице на Западном мысе города. Расположена она между улицами Алатырская и Водопроводная, параллельно им. Со временем была застроена сплошь деревянными домами с двух сторон. Всего 31 дом. А тем временем начинается война, советско-финская, куда Винокуров уходит добровольцем. Пустили его туда с условием, что он продолжит учебу в военной академии. Там он командует автомобильным (не танковым) батальоном. В одном из сражений его машина (в книге — аэросани) подорвалась на мине, а Винокурову оторвало пятку левой стопы. Но это ранение не сгубило нашего Ахилла, более того, он даже после ампутации ноги благодаря тренировкам и силе воли сумел вернуться в строй, окончить Академию имени Фрунзе и встретить начало Великой Отечественной войны в чине подполковника и командира 200-й танковой бригады Западного фронта.

Его третья война стала и последней. Герой погиб в бою под Смоленском 30 ноября 1942 года. Было ему неполных 29 лет. Точные обстоятельства гибели предстоит еще выяснить. Известно лишь, что тело Вячеслава Винокурова найдут только в апреле (!) 1943-го, через 4 месяца.

Библиограф Алексей Вылегжанин в книге, написанной по горячим следам в ноябре 1943 года, описывает гибель поэтично: «…словно стопудовым молотом ударили по танку. Перед глазами взметнулось огромное пламя. Взметнулось и погасло. Наступила ночь, вечная ночь…»

Похоронен наш Герой Советского Союза в центре города Сычевки Смоленской области. В братской могиле вместе с 254 другими воинами, среди которых известны имена всего пяти — Винокурова и четырех партизан. То, что Винокурова называли «Маресьевым танковых войск», считаю анахронизмом, поздней придумкой — он погиб раньше, чем Алексей Маресьев вернулся после ранения в войска. А улица Винокурова оставалась в городе Чебоксары еще долго.

Интересный момент в истории. В 1965 году во вновь построенном городе Новочебоксарске именем Героя решили назвать одну из главных улиц. «Улице, проходящей от проектируемого стадиона и спортивного комплекса на берегу Волги через весь город и разделяющей жилые микрорайоны, присвоить наименование «Улица Вячеслава Винокурова» — в память Героя Советского Союза Вячеслава Петровича Винокурова, погибшего в годы Великой Отечественной войны». В связи с этим рассматривалось предложение переименовать небольшую чебоксарскую улицу Винокурова в улицу… Шумерлинская! Принцип бы тогда восторжествовал.

Однако этого почему-то не случилось. Поэтому и в двухтомнике «Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь» 1987 года в статье про Винокурова читаем: «Его имя носят улицы в Чебоксарах и Новочебоксарске». Это на бумаге. В действительности же дома на улице в Чебоксарах в начале 1990-х снесли, построив новые здания, а имя улицы в честь Героя Советского Союза забыто…

И никакие юбилеи и празднования Победы не вернули нам имя воина в городе, который Герой считал своим родным. Только интернет местами содержит неверные сведения о наличии улицы Винокурова и даже о «мемориальной табличке, размещенной на доме, где он жил (?!.)». От улицы полностью сохранилась дорога. Вдоль нее можно пройтись от остановки «Театр оперы и балета» мимо центра занятости до кирпичного завода.

Алексей Киров