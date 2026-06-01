Команда «СШ-Авто-Профи» не победила, но сохранила лидерство

После небольшого перерыва возобновились игры чемпионата Чувашии. Третий тур, прошедший в минувшие выходные, серьезно повлиял на расстановку сил в лиге.

После двух матчей на первой строчке весьма неожиданно расположилась «СШ-Авто-Профи» из Шумерли. Команда стремилась улучшить положение и продлить победную серию в гостевой игре против клуба «СШ по футболу — 2008», находившегося на последнем месте.

Однако с первых минут встреча складывалась не по сценарию фаворита. Воспитанники региональной школы футбола, жаждущие взять первые очки, побежали в атаку. Достаточно быстро активность принесла плоды. На 21-й минуте Адель Зейнутдинов открыл счет, а спустя некоторое время Максим Семенов упрочил преимущество, реализовав 11-метровый удар. Коллектив из Шумерли находился на грани провала. Но лидер сезона быстро нашел в себе силы вернуться в матч и выстрелил дуплетом голов за авторством Андрея Шишова и Антона Глухарева. Результативный первый тайм завершился вничью 2:2.

После перерыва команды продолжили создавать опасные подходы. Дело даже доходило до голевых моментов, но их реализация сильно хромала. Счет на табло не изменился. Несмотря на потерю очков, «СШ-Авто-Профи» удержала промежуточное первое место.

В еще одном любопытном противостоянии сошлись два клуба из столицы республики — «СШ по футболу — 2009» и «Чебоксары». Во многом неожиданно перед очной встречей коллектив региональной школы футбола опережал соперника в турнирной таблице.

Текущая игра со стартового свистка пошла не по плану футболистов 2009 года рождения. На последнем рубеже неуверенно действовал вратарь Тимур Шеруков — он допустил ошибку, благодаря которой «Чебоксары» забили быстрый гол за авторством Алексея Матвеева. На радость болельщикам, пришедшим на трибуны стадиона «Олимпийский», коллективы не отсиживались в обороне, а искали счастье в атаке. «СШ по футболу — 2009» вполне могла огорчить оппонента, но то подводило исполнительское мастерство, то великолепно себя проявлял голкипер чебоксарцев Евгений Алипов. Ближе к концу первого тайма юные игроки допустили несколько ошибок, которые привели к назначению пенальти в их ворота — Алексей Матвеев оформил дубль.

На старте второй половины команда региональной школы футбола расклеилась и уже к 70-й минуте уступала 0:6 — все тот же Матвеев забил третий мяч, Роман Кураков, Николай Чемерилов и Дмитрий Павлов поразили ворота. До финального свистка проигрывающий коллектив все же успел отменить «сухарь» Евгению Алипову — Иван Муськин нанес точный удар, и случился автогол. ФК «Чебоксары» победили 6:2 и переместились на четвертую позицию в чемпионате.

Прошлогодний триумфатор «Рубин-Ядринмолоко» пока далек от оптимальной формы. Хотя в текущем туре клуб из Ядрина сражался с одним из главных фаворитов нынешнего сезона — «Шумерлей-ШЗСА». Игра получилась невероятно вязкой, изобиловала борьбой. Исход противостояния предрешил гол в исполнении Кирилла Петрова — 1:0 в пользу коллектива из Шумерли, занимающего вторую строчку.

В заключительной встрече тура чебоксарский «Вектор» соперничал с «Локомотивом» из Канаша. Здесь ожидалась напряженная борьба. На деле — железнодорожники не оставили никаких шансов. В первом тайме голы Эрика Вонифатьева и Кирилла Борцова обеспечили комфортный перевес. После перерыва Сергей Якимов поставил победную точку — «Локомотив» выиграл 3:0 и поднялся в топ-3.

Кстати

В гонке снайперов лидирует Семен Плотников из «СШ по футболу — 2009» с четырьмя голами.