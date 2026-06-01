Проверить себя на прочность и ощутить командный дух

Преодолеть грязевые траншеи, окунуться в ледяную ванну и пройти под колючей проволокой — это не фантазии сценаристов очередного развлекательного шоу, а реальность. У более чем 450 поклонников активного образа жизни появилась уникальная возможность выйти из зоны комфорта. Спустя девять лет Чувашия снова приняла экстремальный забег «Стальной характер», который состоялся на базе спортшколы олимпийского резерва № 2.

Масштабному мероприятию предшествовала кропотливая подготовка, длившаяся около месяца. Организаторы совместно с администрацией учреждения продумывали места для установки препятствий. Конечно, создатели проекта «Стальной характер» стремились максимально усложнить трассу, чтобы участники в полной мере смогли преодолеть свои страхи.

С самого утра обочина дороги, ведущая к месту события, была заполнена огромным количеством машин. Многие участники предпочли приехать заранее, чтобы по карте ознакомиться с трассой. До официального старта организаторы на дистанцию никого не пропускали.

Итак, приверженцев активного образа жизни ожидал пятикилометровый забег с 16-ю препятствиями. Их названия точно не вселяли оптимизм, но зато выступающие могли примерно представить, в каком состоянии они доберутся до финиша. Здесь особенно стоит выделить следующие испытания: «Грязные танцы», «Ледяные ванны», «Прямой бастион», «Окна».

Пока шли последние приготовления, группы поддержки участников не теряли времени даром. В стартовом городке развернулись различные активности. Зрители имели возможность полакомиться жареным мороженым, сладкой ватой, отведать солдатской каши, приготовленной на полевой кухне. Лица юных болельщиков украсил аквагрим. Также мальчики и девочки погружались в настольные игры.

К сведению Организаторами экстремального забега «Стальной характер» в Чебоксарах выступили Фонд поддержки спорта, Правительство Чувашии и Сбер.

За 15 минут до начала в зону старта вышли участники первого из трех запланированных забегов. Первопроходцы разогрели мышцы благодаря энергичной разминке под зажигательную музыку. Далее они, держа друг друга за плечи, сделали десять фирменных приседаний — многолетняя традиция проекта «Стальной характер».

Приветствуя поклонников здорового образа жизни, Председатель Кабинета министров Чувашии Сергей Артамонов подчеркнул, что впервые находится на площадке с такой мощной энергетикой. «Философия проекта проста и глубока: выручить товарища, поддержать его и двигаться вперед вместе. От всего сердца желаю каждому незабываемых эмоций, новых сил и смелости на пути к целям», — напутствовал участников Сергей Геннадьевич.

Три, два, один — поехали! Первая группа отправилась на дистанцию. Любопытно, что небольшая часть маршрута пролегала по открытой в прошлом году лыжероллерной трассе, но все же основные испытания поджидали выступающих в лесном массиве.

Корреспондент «СЧ» также не устоял перед соблазном сделать эффектные фотографии и устремился в гущу событий. За короткое время расположение препятствий выучить не удалось, но главной целью было найти «Грязные танцы». Меся грязь и не замечая скопления комаров и мух, все-таки удалось добраться до заветного места. В этот момент до участка маршрута как раз успели добежать первые члены команды Правительства республики, которые без подготовки начали погружение в грязевые траншеи. Конечно, более сильные и выносливые участники оказывали всяческую поддержку менее подготовленным. Ведь смысл «Стального характера» заключается не в преодолении дистанции на время, а в совместном прохождении испытаний и сплоченности коллектива. К финишу каждый член дружины Правительства добегал уже в изрядно испачканной одежде, но, финишируя вместе, все ощутили дух единения.

После завершения дистанции директор спортшколы олимпийского резерва № 2 Алексей Петров рассказал в интервью «СЧ», что лично для него гонка сложилась достаточно легко. Все-таки за плечами десятилетия спортивных выступлений на различных биатлонных аренах. При этом перед нынешним забегом правительственная команда проводила специальную подготовку.

«На каждой неделе мы выбирали один день и собирались здесь для тренировок — приседали, отжимались, бежали разные отрезки, перелезали через самодельные препятствия, — пояснил Алексей Петров. — В нашем коллективе бежали люди с разной физической формой, но в каждом моменте мы были готовы помочь».

Нелегко сложилась полоса препятствий для еще одного участника команды Правительства республики — директора спортшколы олимпийского резерва № 4 Дмитрия Панферова. «Мне непривычно было бежать лесные подъемы. Я их раньше никогда не пробовал преодолевать. Однако самое тяжелое — это «контейнер» (последнее препятствие. — Прим. ред.). Я бы точно здесь один не справился, но мои товарищи по команде — большие молодцы», — поделился Дмитрий Панферов.

Также шаг за шагом к финишной черте двигалась команда Управления ФСИН России по Чувашии, в составе которой выступала сотрудник отдела по работе с личным составом Евгения Николаева. На финише ее с распростертыми объятиями встретил сын. «Когда ты лезешь по тоннелю в грязи и впереди ничего не видно — интересные ощущения, — призналась Евгения. — После погружения в грязь я только на секунду задумалась о том, как это неприятно, но эмоции заставляют двигаться дальше».

Состав коллектива прокуратуры республики возглавил прокурор Чувашии Эдуард Гиматов. Он вместе со своими сослуживцами преодолел дистанцию без особых проблем. «Тяжелая трасса сплотила нас. Сотрудники великолепно поддерживали друг друга, — подчеркнул Эдуард Рафикович. — Все организовано на высшем уровне. Надеюсь, что это мероприятие станет традиционным».

Василий Петров, министр спорта Чувашии: «Умение работать в команде, подставить плечо товарищу, преодолевать препятствия сообща — основы совместной эффективной работы. Именно эти качества продемонстрировали участники экстремального забега «Стальной характер». Мероприятие стало ярким примером корпоративного спорта: ведомства выставили свои команды. Сотрудники бросили вызов самим себе и проверили, насколько крепка их командная связь».

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