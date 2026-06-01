Операция прошла успешно

Чебоксарца в тяжелом состоянии, с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения, госпитализировали в Региональный сосудистый центр Республиканской клинической больницы.

Ситуация была серьезная. Медики провели необходимые исследования. Компьютерная томография головного мозга и КТ-ангиография показали ишемический инсульт вертебробазилярного бассейна. Пациента поместили в палату интенсивной терапии неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения; требовалась срочная операция.

Как рассказал и.о. руководителя Регионального сосудистого центра заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Валерий Тишанский, ишемический инсульт представляет собой закупорку либо сужение мозговых артерий, из-за чего нарушается приток крови в головной мозг.

«Пациенту было проведено высокотехнологическое эндоваскулярное вмешательство: аспирационная тромбэктомия из задней мозговой и основной артерий, — пояснил Валерий Станиславович. — Контрольная ангиограмма выявила причину тромботической окклюзии: кальцинированный субтотальный стеноз базилярной артерии (атеросклероз интракраниальных сосудов головного мозга). В соответствии с рекомендациями, мы выполнили интракраниальное стентирование базилярной артерии для восстановления мозгового кровотока стентом с лекарственным покрытием. Благодаря этой операции кровоток был успешно восстановлен. Сегодня пациент проходит реабилитацию».

Ежегодно в Региональном сосудистом центре в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» специализированную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную, получают более 1300 пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Чем раньше начинается необходимое лечение, тем выше шанс не только на спасение, но и на восстановление качества жизни.