В Чувашии начал работать «Кардиопоезд»

В фокусе внимания — сердце

Первой остановкой мобильных медицинских бригад стал Цивильск

Белые шатры проекта, где располагаются «кабинеты» специалистов, развернулись на территории местной больницы. Примечательно, что жители округа, в основном люди старшего возраста, начали собираться здесь задолго до начала приема.

Пациентам помогали волонтеры: регистрировали, подсказывали, какие диагностические мероприятия можно пройти. Программа была обширной: экспресс-анализы на уровень глюкозы и холестерина в крови, ЭКГ. При выявлении факторов риска медицинские работники направляли пациента к кардиологу или неврологу, при необходимости — на УЗИ. Также проводились мастер-классы по здоровому образу жизни, профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и измерению артериального давления в домашних условиях.

Как рассказала главный внештатный кардиолог Минздрава Чувашии, заместитель главного врача по медицинской части Республиканского кардиологического диспансера Александра Дубова, львиную долю сердечно-сосудистых катастроф, таких как инфаркт, инсульт, внезапная сердечная смерть, можно предотвратить.

«Кардиопоезд» предоставляет возможность провести быстрый скрининг населения, выявить метаболические риски, — отметила Александра Викторовна. — Если состояние находится только на уровне факторов риска, то можно получить рекомендации врачей профилактической медицины о том, как с этими факторами риска надо отработать, чтобы заболевание не реализовалось в перспективе. Если установленный диагноз сердечно-сосудистого заболевания уже есть, то специалисты республиканских учреждений, при необходимости, составляют программу дополнительного обследования в республиканских учреждениях, в том числе направляют на высокотехнологичные методы диагностики и лечения, например, коронарографию».

Первый рабочий день «Кардиопоезда» получился весьма продуктивным. В мобильные медпункты обратились 147 человек, из них 105 проверили артериальное давление, 103 — прошли тест на глюкозу, 99 — на холестерин. ЭКГ проведено 103 пациентам, а УЗИ — 20. У кардиолога и невролога проконсультировались 88 жителей округа.

«Мы смогли выявить пациентов, которым потребовалась дополнительная диагностика и лечение. Многие из них вовремя получили необходимую помощь, а это самое главное, — прокомментировала главный врач Цивильской центральной районной больницы Анджела Спиридонова. — В новом сезоне мы ожидаем не меньшую активность наших жителей. И это действительно важно: предупредить заболевание всегда легче, чем лечить его. Особенно когда речь идет о сердечно?сосудистых патологиях — зачастую они долго не дают о себе знать, но могут привести к серьезным последствиям».

Местные жители искренне благодарили медиков. «Раньше мы ездили в Чебоксары, чтобы попасть к кардиологам, — рассказал цивилянин Вадим Николаев. — Дорога, много народу, ждать надо. А теперь врачи сами приехали: нам, пенсионерам, очень удобно. Спасибо вам за такую акцию».

Следующую остановку «Кардиопоезд» сделает 11 июня — специалисты прибудут в Козловку.

Кстати

Акция «Кардиопоезд» — новое направление проекта Главы Чувашии Олега Николаева «Шаг к здоровью», стартовавшего в 2025 году. Мероприятие реализуется по предложению инициативной группы партии «Единая Россия» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».