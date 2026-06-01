Республиканский клинический онкологический диспансер отмечает 80-летний юбилей

Преданные своему делу

За это время он прошел долгий путь становления: от открытия специализированного пункта до головного специализированного учреждения Чувашии по оказанию онкологической помощи. О важных исторических вехах и сегодняшней работе медиков мы поговорили с главным врачом диспансера Светланой Орловой.

Становление

Светлана Александровна работает в диспансере около 15 лет. Устроившись сюда врачом-химиотерапевтом, она очень привязалась к учреждению и ее пациентам, а коллеги стали по-настоящему родными людьми.

«Я очень горжусь своей работой в диспансере, стены которого помнят немало врачей и медсестер с золотыми руками, — признается Светлана Александровна. — Особое место среди них занимает первый главный врач учреждения, фронтовой хирург Петр Ермолаевич Ермолаев. Он обладал богатым опытом, приобретенным в тяжелых условиях боевых действий. Петру Ермолаевичу удалось поставить лечебную работу на высокий уровень и завоевать уважение пациентов».

Руководя диспансером, Петр Ермолаев продолжал оперировать. В 1947 году он успешно провел первую в республике трансторакальную резекцию нижней трети пищевода, пораженного опухолью, а позже удалил легкое, измученное раком.

В 1950-е годы прошлого века онкологическая служба республики начала постепенно расширяться. Открылись профильные кабинеты в Алатыре, Канаше, Шумерле, Ядрине и Цивильске. Сам онкодиспансер обзавелся отдельным зданием со стационаром на 20 коек, лабораториями, рентгенодиагностическими кабинетами.

В 1961 году в Чебоксарах на базе медсанчасти хлопчатобумажного комбината пациентам начали проводить лучевое лечение. В следующем десятилетии появился радиологический корпус на 60 коек, завершилось строительство хирургического корпуса № 1 на 120 коек с поликлиникой по улице Гладкова на 50 посещений в смену. Также открылись эндоскопическое отделение, отделение торакальной онкологии и центральная цитологическая лаборатория.

«В 1992 году мощности нашего диспансера усилил лечебный корпус на сто коек, — продолжает Светлана Орлова. — Появились отделения опухолей желудочно-кишечного тракта и опухолей головы и шеи. Позже отдельный корпус заняла поликлиника, начала работу кафедра онкологии Чувашского госуниверситета, которая стала настоящей кузницей кадров онкологической службы республики».

В начале ХХI века на базе диспансера открылись химиотерапевтическое отделение на 25 коек, радиологический корпус и диагностический центр.

Особая гордость

Как отмечает Светлана Александровна, благодаря преданным своему делу специалистам и оснащению Республиканский клинический онкологический диспансер сегодня — это современное многопрофильное специализированное учреждение. Здесь десятки тысяч жителей республики получают помощь на всех этапах: от ранней диагностики и постановки диагноза до хирургического, лекарственного и лучевого лечения, реабилитации, психологической поддержки и дальнейшего диспансерного наблюдения.

Сегодня в команде медучреждения трудятся более 800 специалистов, среди которых — доктора и кандидаты медицинских наук, заслуженные врачи республики. Каждый из них — истинный последователь врачебного долга.

Яркий пример специалиста с золотыми руками — заслуженный врач Чувашской Республики, заведующий онкологическим отделением № 1 Вячеслав Фирсович Григорьев со стажем 45 лет. Столько же медицине посвятила врач-радиотерапевт Аида Алиевна Свеклова. Она пришла в профессию по стопам своей мамы, врача-радиолога Лейлы Мухамедовны Танеевой, ставшей основоположником радиологической службы в Чувашии.

Своей профессией гордится и врач-онколог отделения противоопухолевой лекарственной терапии Наталья Леонидовна Бузова. Общий стаж медицинской династии Бузовых-Мочаловых насчитывает 215 лет.

«Мне кажется, я родилась с мыслью, что хочу помогать людям, — рассказывает Наталья Леонидовна. — Ярким примером для меня была мама, которая прошла войну и всю жизнь проработала врачом. Очень горжусь тем, что продолжает династию и мой сын Александр Анатольевич, который сегодня работает врачом-онкологом и возглавляет отделение. Очень люблю свою профессию. Люблю людей, вникаю в их проблемы. Желаю молодым специалистам также трепетно и с любовью относиться к своей работе».

Факты неоспоримы

Масштабная работа специалистов диспансера подтверждается цифрами. Ежегодно консультацию врачей здесь получают более 70 тыс. пациентов, свыше 10 тыс. проходят лечение в стационаре. Под диспансерным наблюдением находятся более 35 тыс. жителей Чувашии, имеющих онкологию.

Светлана Орлова отмечает, что в диспансере работает девять современных операционных, где ежегодно проводятся почти восемь тысяч хирургических вмешательств, в том числе высотехнологичных. К ним относятся и органосохраняющие и реконструктивные подходы, которые позволяют пациентам быстрее восстанавливаться после лечения и возвращаться к активной жизни.

Ежегодно в диспансере внедряется не менее 15 новых методов лечения. Конечно, большое подспорье здесь имеет оснащение: в медучреждении используется современное диагностическое и лечебное оборудование, позволяющее оказывать пациентам высокотехнологичную специализированную помощь.

В ногу со временем

Светлана Орлова рассказала, что в нашей республике выстроена четкая трехуровневая структура оказания онкологической помощи. На первом рубеже — ФАПы, первичные онкологические и смотровые кабинеты. Далее — Центры амбулаторной онкологической помощи. Замыкает круг Республиканский клинический онкологический диспансер, как головное учреждение. Все они связаны прочными нитями взаимодействия с главным приоритетом — помочь пациенту. Для этого в диспансере также активно развиваются телемедицинские технологии. Они позволяют специалистам оперативно проводить консультации, уточнять диагноз, согласовывать тактику лечения и получать экспертное мнение коллег. Это особенно важно при сложных клинических случаях, когда требуется междисциплинарный подход и привлечение специалистов федерального уровня.

«Система помогает быстрее принимать клинические решения и повышать качество специализированной онкологической помощи для жителей нашей республики. В прошлом году мы провели почти девять тысяч удаленных консультаций внутри региона и порядка 550 — с федеральными коллегами», — подчеркивает Светлана Александровна.

Главный врач считает, что коммуникация и общение важны и для привлечения молодых специалистов, ведь преемственность поколений имеет большое значение для развития отрасли здравоохранения. В диспансере годами выстраивался институт наставничества.

«Молодые специалисты приходят в коллектив, где плечом к плечу работают опытные врачи, медицинские сестры и специалисты диагностических служб. Наставники помогают начинающим сотрудникам адаптироваться, освоить профессиональные стандарты, работу с современным оборудованием и специфику общения с онкологическими пациентами. Наставничество особенно важно в онкологии, где необходимы не только глубокие знания, но и психологическая устойчивость, внимательность, ответственность и умение взаимодействовать в команде. Только так может работать большая машина онкологической помощи», — говорит Светлана Орлова.

Повышение качества и доступности медицинской помощи — приоритетные направления партийного проекта Единой России «Здоровое будущее» и национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».