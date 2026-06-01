Вода манит детей

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Дети купаются в Чебоксарском заливе, несмотря на знак «Купание запрещено». Фото Веры Захаровой

Территория Чебоксарского залива особенно привлекает подростков во время жаркой погоды.

Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних Ленинского района и отдела полиции № 1 городского Управления МВД России патрулируют это популярное место отдыха у воды. По итогам последнего рейда состоялась профилактическая беседа с 13 несовершеннолетними. Ребятам напомнили главные правила безопасности: купаться только в специально оборудованных местах, не нырять в незнакомых водоемах, всегда находиться под присмотром взрослых.

Опубликовано: 9 июня 2026 г.


Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.