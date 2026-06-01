В Чебоксарах состоится форум «Река»

Встреча, намеченная на 30 июня — 1 июля, будет посвящена развитию внутреннего водного транспорта.

В обсуждении вопросов примут участие руководители судоходных компаний, речных портов и судостроительных предприятий, представители федеральных и региональных органов власти, банков, грузоотправителей и логистов, отраслевых экспертов и академического сообщества.

Центральным событием станет пленарная дискуссия «Фарватер 2035: русло решений». Запланировано подписание отраслевых соглашений, а также рабочее совещание с главами приволжских субъектов Российской Федерации.

Форум «Река» задуман как ежегодное событие: каждый год — новый город, новая река, новый разговор о стратегическом развитии отрасли, сообщает Минтранс Чувашии.