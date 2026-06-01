В республике готовят артистов мюзиклового жанра

И поют, и танцуют, и декламируют

Профиль «Мюзикл, шоу-программы» был открыт в Чувашском институте культуры и искусств несколько лет назад в рамках направления подготовки «Музыкальное искусство эстрады» для освоения одного из самых востребованных жанров современной сцены. Трудиться пришлось много и интенсивно, причем как учащимся, так и преподавателям, вынужденным расширить привычные рамки образовательного процесса и заняться поиском нестандартных методов и подходов. Впрочем, старания не прошли даром. Спектакль, который студенты представили в минувшее воскресенье перед экзаменационной комиссией, позволил в очередной раз убедиться в том, что специалисты в данной области очень нужны в республике.

Новый мюзикл, подготовленный воспитанниками вуза, был показан на сцене Чувашской государственной филармонии и назывался «Путь к себе». Особенно тронуло то, что в его основе — не какой-то известный сюжет или придуманная кем-то история, уже не раз видевшая свет рампы и хорошо знакомая зрителям, а размышления самих ребят о профессии артиста, точнее, их эссе на столь непростую тему. С легкой руки автора сценария и режиссера постановки Анны Маленко все они обрели органичное визуальное решение и прозвучали предельно честно, искренне и откровенно. Переживания и сомнения, удачи и поражения, надежды и падения, без которых, увы, не бывает успехов и взлетов. Сколько же терпения, упорства и силы воли нужно иметь, чтобы не сойти с творческой дистанции!

Музыкальная составляющая повествования, расцвеченная эмоциональными диалогами и темпераментными монологами о главном, превратилась в палитру ярких красок, контрастирующих между собой и вместе с тем образующих единое целое. Сюда вошли вокальные номера в самых разных стилях и жанрах, разученные студентами индивидуально и довольно гармонично уложенные в общую концепцию содержания. Фрагменты из мюзиклов «Нотр-Дам де Пари», «Шахматы», «Русалочка» и «Анастасия» соседствовали с популярными композициями «Love Story» (История любви), «Снег», «Возвращайся», «Лови волну», «Паромщик» и многими другими. Особый колорит музыкально-театральному действу придавали песни «Ой, то не вечер», «Хороводы», «Стороною дождь» и «Пошла млада» из репертуара Пелагеи, Gurude и группы Zventa Sventana, ставшие подарком к предстоящему Дню России и являющие собой колоритный синтез эстрадного вокала и народного пения. Взрыв бурных аплодисментов вызвал трек «Путь», известный в исполнении резидентов арт-кластера «Таврида» JUIZY ISLAND, SYNTICAT, RACOONA и PEVCHAYA.

«Профиль «Мюзикл, шоу-программы» ориентирован на интересы молодежи и востребован в условиях современной культурной ситуации», — считают ректор института Наталья Баскакова и директор филармонии Максим Матросов. Такой неформальный образовательный посыл действительно нашел живой отклик в сердцах студентов, с увлечением погрузившихся в работу над экзаменационной постановкой. Во многом помогло и то, что все они далеко не первый год в искусстве и свободно чувствуют себя на сцене.

Дарья Старостина получила азы эстрадно-джазового вокала в Свердловском музыкальном училище имени П.И. Чайковского и уже активно заявляет о себе в качестве певицы и педагога. В прошлом году она заняла первое место на Всероссийском творческом конкурсе «Таланты России», а также стала гран-призером Международного конкурса-фестиваля «Red style fest». Карина Чугунова, Евгения Андреева и Александр Вишняков известны как артисты танцевальной компании «Nota «G» и участвуют во всех мюзиклах и концертных программах филармонии. Занятия с преподавателем по сольному пению и ансамблю Еленой Максимовой, попытавшейся максимально раскрыть их голосовой потенциал, дали положительный результат: теперь ребята не только демонстрируют чудеса хореографии, но и поют, в чем чебоксарцы смогут убедиться в новом концертном сезоне.