«Акатуй–2026» собирает гостей

В округах республики стартовали праздники песни, труда и спорта, посвященные окончанию весенних полевых работ, Году единства народов России и Году дружбы народов в Чувашии.

Один из важных моментов «Акатуя» — чествование лучших работников агропромышленного комплекса. Так, в Янтиковском округе звание «Чемпион сева 2026 года» присуждено механизатору Николаю Кириллову. Победителем конкурса «Сев 2026 года» признано крестьянское (фермерское) хозяйство Валентина Грачева.

Праздничная программа началась с выступления детских коллективов округа. Кульминацией стал большой чувашский обрядовый хоровод. Для гостей были организованы выставки сельскохозяйственной техники, подворий, творческих работ юных талантов и товаров местных производителей. Не скучали и любители активного отдыха: на разных площадках играли в волейбол и мини-футбол, участвовали в состязаниях по гиревому спорту, самбо и борьбе «Кeрешy».

В Яльчиках «Акатуй–2026» развернулся в парке культуры и отдыха «Ырзамай». Праздник начался с музыкально-танцевальной композиции. В исполнении сводного хора работников культуры прозвучал гимн земледельцев «Алран кайми аки-сухи». По традиции чемпион сева, лучший работник культуры и лучший спортсмен года подняли флаг «Акатуя».

Также были названы лидеры весенних полевых работ: по итогам осмотра посевов сельскохозяйственных культур победителем среди предприятий признано ООО «Яманчурино». В номинации «Лучшее подсобное хозяйство» отличилось ЛПХ Геннадия Воронцова из села Байдеряково.

Гости смогли ознакомиться с этнокультурными подворьями территориальных отделов, выставками малогабаритной сельскохозяйственной техники и декоративно-прикладного творчества. Спортивная часть программы поразила своим разнообразием, а изюминкой праздника стали скачки и бега рысистых лошадей.