Анатолий Аксаков, депутат Государственной Думы Российской Федерации:

«У всех банков должна быть возможность в перспективе войти в белые списки Минцифры при условии соблюдения технических требований. Банк России и Комитет Госдумы по финансовому рынку в целом поддерживают эту идею. Со своей стороны Минцифры решает, как ее реализовать технически. Для включения в белый список все вычислительные мощности финансовой организации должны располагаться на территории России, также у банка должна быть внедрена система оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). Белые списки будут расширяться на банки и страховые компании постепенно — первыми станут крупнейшие финансовые организации. Такое расширение важно с точки зрения устойчивости платежной инфраструктуры при ограничениях связи. Кроме того, речь идет о сохранении равных конкурентных условий: когда онлайн-доступ во время ограничения интернета есть лишь к нескольким крупным банкам, это создает искусственные преимущества для отдельных участников рынка».