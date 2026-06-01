«Ловушка» для отличника: главные итоги Тотального диктанта в Чебоксарах

Говорят, что грамотность в эпоху мессенджеров и социальных сетей — вымирающий «вид искусства». Однако полный зал Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова заставляет в этом усомниться. За партами бок о бок сидели 13-летняя семиклассница, амбициозные студенты, опытные педагоги и филологи, убежденные технари, офисные менеджеры, целеустремленные иностранцы. Так в День русского языка подвели итоги Тотального диктанта и акции «TruD».

На церемонию участники акции пришли, вдохновленные успехом. Победителей приветствовал региональный координатор проекта, заместитель декана факультета русской и чувашской филологии и журналистики ЧувГУ Андрей Обжогин. Со сцены он объявил, что в этом году заслуженные награды получили 63 участника, написавшие работы на отлично.

С победой присутствующих поздравил и генеральный директор — главный редактор АО «Газета «Советская Чувашия» Владимир Васильев. Он напомнил, что в 2013 году издание стало соорганизатором и координатором акции. Тогда редакция позвонила на филфак, чтобы узнать, пишется ли у нас диктант, и предложила объединить усилия с университетом.

В этом году церемония награждения прошла чуть позже обычного. Изменился и порядок: первыми награды получили те, для кого русский язык не является родным. Испытание «TruD» для иностранных участников проходило в двух форматах: в зависимости от уровня владения языком можно было выбрать адаптированный диктант либо тест-квиз. В итоге высший балл заработали два человека на диктанте и четыре участника на квизе.

На сцену ЧувГУ поднимались иностранные студенты из Пакистана, Туркмении, Ливана и Камеруна. Кстати, немало горожан написали диктант на чувашском языке, где экспертная комиссия насчитала 11 победителей. Поскольку отличников в зале собралось много, для ускорения процесса их вызывали на сцену плотными группами по десять человек.

Текст был посвящен семье Александра Сергеевича Пушкина. Получить пятерку за него именно в день рождения поэта, 6 июня, — двойная победа и красивое совпадение, отметил, в свою очередь, Владимир Васильев, вручая заветные подарки. Кстати, хрестоматийная фраза классика «Выпьем, добрая подружка бедной юности моей, выпьем с горя; где же кружка? Сердцу будет веселей» заиграла новыми красками: каждый лауреат получил фирменный набор, в котором — кружка, ручка, блокнот с символикой проекта и заветный бланк отличника.

Интересный, но вполне ожидаемый факт — у большинства собравшихся здесь еще в школе были отличные оценки по русскому языку, но встречались и исключения. Многие победители признавались, что не ожидали получить высший балл, хотя втайне на это надеялись. По словам организаторов, тексты диктанта никогда не бывают легкими, и написать их без помарок — редкое мастерство. Особенно любят это испытание профессионалы. Среди них — Виолетта Сифкина. Вместе со своей коллегой Натальей она штурмует площадки уже пять лет, и каждый раз их тандем неизменно подтверждает статус лидеров.

Традиционно подруги писали текст в залах Национальной библиотеки. Девушка отмечает, что число единомышленников растет из года в год, а на награждении она часто видит знакомые лица. В этот раз подруги подметили сложную пунктуацию. Несмотря на профильное филологическое образование, после каждой акции они обязательно смотрят разборы. Виолетта считает, что Тотальный диктант выгодно отличается от школьного демократичностью. Эксперты допускают вариативность знаков: в спорных местах можно обоснованно выбрать между двоеточием, тире или запятой, а благодаря авторским скобочкам писать было полегче. В образовательном учреждении все намного строже: если учитель сказал двоеточие — значит, двоеточие.

Ажиотаж вокруг проекта привел к тому, что регистрация на популярные локации для многих превращается в отдельный квест. Опытный педагог по русскому языку Ирина Тринцукова отмечает, что в текущем году они едва успели с родственницей записаться на любимую площадку, дабы написать текст, так как было очень много желающих. Кстати, ее внучка — 13-летняя семиклассница Анна Самойлова — в этом году признана самой юной победительницей в Чебоксарах.

Анна участвовала в акции второй раз подряд и впервые завоевала высший балл. Будучи школьницей, соревноваться со взрослыми непросто, ведь многие сложные правила дети еще не проходили. Однако врожденное чутье помогло обойти все ловушки: в дневнике у подростка с первого класса стоит твердая пятерка по русскому языку. Фундамент этой безупречной грамотности заложила ее бабушка — филолог и репетитор Ирина Юрьевна, которая сама пишет диктант уже в восьмой раз и привыкла побеждать.

В числе победителей оказались и те, кто идет с проектом практически с момента его зарождения в регионе. Инженер-строитель Владислав Кондратьев написал его в 13-й раз. Путь к триумфу легким не был: в прошлые годы встречались и тройки, и обидные четверки, а в этом году — заветная пятерка. Владислав признается, что на каждую акцию приходит без подготовки, полагаясь на школьный фундамент знаний — учебу он завершил с серебряной медалью. Зато после каждого диктанта он плотно общался с комиссией и филологами, которые оценивали результаты, и делал выводы. По орфографии у него вопросов не было, а на пунктуацию стал обращать больше внимания.

Сейчас Владислав занимается строительным бизнесом, но, несмотря на занятость, Тотальный диктант не пропускает никогда. Примечательно, что окружение Кондратьева не понимает его и удивляется, зачем он тратит на это свое время. «Быть грамотным — это стиль жизни», — убежден Владислав. Проект он пропустил всего единожды и очень об этом жалел. Кондратьев считает, что если подобное повторится, то для него это будет личной трагедией, ведь каждый раз участие в акции — самый настоящий праздник.

Непросто далась победа и инженеру-технологу научно-производственного комплекса «Элара» Андрею Соколову. Он участвует в седьмой раз, и это его первая пятерка во всероссийской акции грамотности. Чтобы попасть в число победителей, ему пришлось много заниматься. Помог ему в этом учебник, который остался у него еще со школы. Андрей признается, что пушкинский текст показался ему несложным, ведь в предыдущие годы встречались какие-то по-детски обидные ошибки. Но он не сдавался и систематически улучшал свой результат, пока количество усилий не переросло в отличную оценку.

Любимого многими формата разбора ошибок непосредственно на самом награждении в этот раз не было. Несмотря на то, что подведение итогов прошло в День русского языка, филологи оказались полностью заняты на сессии со студентами в университете. Тем не менее у организаторов удалось выяснить, какие моменты вызвали больше всего затруднений у публики. Главным камнем преткновения стало сочетание «пушкинские места». Часто участники просветительской акции писали раздельно слова «недаром», «насколько» и «немало». Встречались ошибки и в слове «расшевелишь». Кстати, проверяющим филологам особенно запомнилась одна работа с единственной ошибкой во всем тексте — автор досадно оступился в слове «прочувствовал».