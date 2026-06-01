Договоренности закрепят делом

Обеспечив региону значительный инвестиционный рост

Делегация республики подвела итоги участия в XXIX Петербургском международном экономическом форуме, охарактеризовав его как высокоэффективную площадку для привлечения капитала.

Глава Чувашии Олег Николаев выразил признательность членам делегации, включая представителей регионального Правительства и бизнес-сообщества, за активную и слаженную работу на переговорных площадках. Руководитель региона акцентировал внимание на том, что зафиксированный массив договоренностей потребует предметной реализации в ближайшей перспективе, в частности, в ходе предстоящего Чебоксарского экономического форума. По его убеждению, первоочередной задачей является наполнение подписанных соглашений реальным содержанием, что позволит максимально задействовать внутренний потенциал и привлечь новые партнерские капиталы.

Как констатировала министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Лариса Рафикова, деловая программа региона оказалась насыщенной. Проведено свыше 15 стратегических сессий и подписано пять ключевых соглашений. Визитной карточкой стенда республики стала презентация интерактивной цифровой карты регионов России, созданной на основе знаменитой чувашской Вышитой карты, а также анонс совместного проекта с сервисом «Яндекс Путешествия».

Знаковым событием форума стало подписание инвестиционного соглашения с маркетплейсом Ozon. До 2027 года в республике возведут современный сортировочный центр площадью более 15 тыс. квадратных метров. Инвестиции в проект составят около 500 млн рублей. Решение о создании логистического хаба продиктовано взрывным ростом электронной коммерции. Оборот чувашских предпринимателей на платформе уже перешагнул отметку в 25 млрд рублей.

Масштабное цифровое продвижение туристического потенциала обеспечит партнерство с компанией «Яндекс». На фоне того, что в минувшем году Чувашию посетили 1,5 млн туристов, а сегмент речного туризма показал четырехкратный рост, интеграция с экосистемой «Яндекс Путешествия» откроет доступ к маршрутам, отелям и событиям республики для многомиллионной аудитории пользователей. По итогам летнего промопериода IT-гигант предоставит региону глубокую аналитику для корректировки стратегии развития туротрасли и определения новых точек роста.

География межрегиональных связей Чувашии существенно расширилась. Подписаны соглашения о сотрудничестве с Челябинской и Тамбовской областями. С Южным Уралом, товарооборот с которым превышает 2,8 млрд рублей, планируется углубление промышленной и научной кооперации, тогда как партнерство с Тамбовщиной сфокусируется на агропромышленном комплексе, образовании и социальной сфере.

Еще одним значимым итогом ПМЭФ для социальной сферы стала договоренность о строительстве в Чебоксарах современного легкоатлетического манежа. Соответствующее соглашение будет подписано с банком ПСБ и Всероссийской федерацией легкой атлетики. Новый спортивный кластер станет базой для подготовки спортсменов, проведения всероссийских соревнований и массовых мероприятий, существенно обогатив инфраструктуру столицы республики и подтвердив курс региона на комплексное развитие человеческого капитала.