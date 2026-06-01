Водитель маршрутки посадил ребенка за руль

Нарушение в режиме реального времени выявили специалисты Центра управления нарядами Чебоксарского Управления МВД России в ходе изучения оперативной обстановки через камеры аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Информация о том, что водитель маршрутного автобуса посадил к себе на колени малолетнего ребенка, была передана сотрудникам Госавтоинспекции, которые установили личность мужчины. В тот же вечер в отношении жителя Чебоксар за нарушение требований к перевозке детей был составлен административный протокол по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ. «В содеянном раскаиваюсь. Больше так делать не буду. И вообще всем на будущее, не сажайте детей за руль, даже под присмотром», — прокомментировал водитель.